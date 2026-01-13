Corrientes apuesta por carne de búfalos: un sector de producción en escala

A poco más de un mes del inicio de la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, el Gobierno de Corrientes intensificó su agenda de trabajo con un marcado perfil municipalista y orientado al desarrollo productivo.

Aún atravesado por días festivos y feriados, el primer tramo del año estuvo signado por la asistencia a localidades afectadas por inundaciones y por una serie de reuniones sectoriales destinadas a consolidar un diagnóstico y definir los desafíos productivos para 2026.

Desde el Ministerio de Producción, el titular de la cartera, Walter Chávez, inició su gestión formal el 16 de diciembre de 2025 con la primera reunión de gabinete y avanzó en la elaboración de un plan de trabajo para presentar al gobernador, con prioridades, necesidades urgentes y nuevas propuestas.

En ese marco, durante las primeras semanas del año se concretaron encuentros con referentes del sector arrocero, asociaciones rurales, el Consejo Médico Veterinario, la ministra de Producción, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, e intendentes de distintas localidades, entre ellas La Cruz, donde también participó el gobernador Valdés y representantes de Sociedades Rurales para abordar, entre otros temas, acciones contra el abigeato. Así, la Provincia ratifica a la producción como eje central de su estrategia de desarrollo.

Aliados para escalar

Antes de finalizar 2025, la agenda incluyó reuniones con autoridades de la Federación de Cooperativas de Corrientes, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, directores y autoridades regionales del INTA Corrientes, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y referentes de cadenas productivas clave como arroz, madera y cítricos. En todos los encuentros primó una misma premisa: el trabajo articulado para potenciar las ventajas competitivas de Corrientes y fortalecer su perfil productivo y exportador.

“Desde hace años el Gobierno provincial considera a la producción como uno de los ejes centrales de gestión, y el gobernador Juan Pablo Valdés nos pidió consolidarlo con nuevas acciones, especialmente en modernización y desburocratización”, explicó Chávez, quien remarcó la importancia de profundizar el vínculo con instituciones intermedias y sectores productivos.

En ese contexto, destacó el rol estratégico de la Federación de Cooperativas, que nuclea a unas 60 entidades de la provincia. “Tenemos mucho trabajo conjunto por delante desde la Dirección de Cooperativas del ministerio, y será clave potenciar ese vínculo”, señaló, tras participar de una asamblea ordinaria con representantes de Goya, San Lorenzo, Corrientes Capital, Monte Caseros y Colonia Liebig.

Producción de búfalos y proyección internacional

Otra de las articulaciones destacadas fue con el INTA, con el que el Ministerio mantiene 22 programas de cooperación vinculados a producción vegetal y ganadera. “Compartimos la visión de potenciar esas relaciones y encarar nuevos desafíos”, sostuvo Chávez, quien puso especial énfasis en la producción de búfalos, un sector en crecimiento que fue central en la reciente gira del ex gobernador Gustavo Valdés a India.

En la agenda oficial ya figura como prioridad avanzar en propuestas conjuntas entre el sector privado y el Estado para la misión comercial prevista a India en marzo, con la producción bubalina y el sector forestal como principales ejes exportables. “Ahora que se habilitó la Cuota Hilton para búfalos y solo se cubre el 25% del cupo, nos proponemos acortar brechas, aunque aún existen desafíos como la falta de mataderos habilitados para exportar”, reconoció el ministro.

También ratificó la continuidad del secretario de Agricultura, Norberto Mórtola, y de programas productivos como Plan Limón, Plan Naranja, Plan Pecan y Palta, además del fortalecimiento del área forestal, con foco en inversiones vinculadas a emisiones verdes. “Hay dos sectores estratégicos: el ganadero y el forestal”, subrayó Chávez, quien adelantó la intención de crear un espacio gubernamental tipo “cancillería” para fortalecer vínculos comerciales y atraer inversiones internacionales.

Del mercado interno a la exportación

La articulación institucional fue uno de los ejes del encuentro realizado el 22 de diciembre con autoridades del INTA Corrientes, Mercedes y Bella Vista. “Coincidimos en la necesidad de profundizar el aporte del conocimiento técnico como motor del desarrollo productivo territorial”, señaló la directora del INTA Corrientes, Silvina Esparza, quien destacó a la producción bubalina como un sector estratégico con alto potencial de crecimiento.

Desde el organismo se desarrollan líneas de trabajo vinculadas al manejo integral del rodeo, sanidad, mejora de índices productivos y reproductivos, capacitación de productores y manejo del pastoreo en ambientes de humedales, característicos del norte correntino. Además, se apunta a consolidar primero el mercado interno y el agregado de valor, posicionando a la carne bubalina como una alternativa accesible frente al aumento sostenido del precio de la carne vacuna.

Para avanzar hacia la exportación, Esparza indicó que es clave fortalecer la cadena de valor y contar con plantas de faena habilitadas, destacando la importancia del matadero/frigorífico de Ituzaingó, actualmente en desarrollo. Con mayor volumen, infraestructura y gestiones de habilitación, la actividad comienza a consolidar un horizonte claro, en un escenario en el que productores y profesionales del sector coinciden en que los avances ya son visibles.