Bono de $150 mil y plus complementario: el cronograma para municipales de Corrientes

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes confirmó el cronograma de pago para la primera cuota del bono de fin de año y el plus complementario correspondiente al mes de enero.

Según lo anunciado por el intendente Claudio Polich, los agentes municipales percibirán este lunes los primeros $150.000 del bono extraordinario, cuya segunda parte se abonará el mes próximo.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes del programa Neike que ya se encuentran bancarizados tendrán el dinero acreditado en sus cuentas este mismo lunes 19 de enero, quedando disponible para el retiro a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

Cronograma para agentes Neike no bancarizados

Para aquellos trabajadores que aún no cuentan con tarjeta de débito o no están bancarizados, el pago se realizará por terminación de DNI en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, bajo el siguiente esquema:

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 0, 1 y 2 .

Martes 20 de enero: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6 .

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Asimismo, los agentes Neike que ya están bancarizados pero carecen de plástico para el cajero deberán dirigirse a la sucursal del Banco de Corrientes de avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando las mismas fechas según su número de documento.

Esfuerzo financiero

Desde el Ejecutivo municipal resaltaron que este pago extra busca mitigar el impacto de la inflación y reconocer el trabajo de los agentes durante el inicio de la temporada. Con esta primera entrega de $150.000, el municipio inicia el cumplimiento del compromiso de otorgar un extra total de $300.000 por el periodo de fiestas, el cual finalizará en febrero.