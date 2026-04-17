Ganadería: con precios récord, Corrientes expande su calendario de remates

El Gobierno de Corrientes consolida su programa de Remates de Pequeños Productores como una herramienta clave de equidad y desarrollo. Con precios por kilo vivo que se ubican en los niveles más altos de la última década, la gestión de Juan Pablo Valdés busca blindar la rentabilidad del eslabón más débil de la cadena cárnica mediante un esquema de subsidio total de costos logísticos.

Desde el Instituto de Desarrollo Rural (IderCor), su titular Juan Manuel Pomar confirmó que el éxito del ciclo ha obligado a duplicar la planificación original: de las 10 fechas previstas inicialmente, ya se concretaron cuatro con éxito rotundo, y se espera alcanzar las 20 jornadas anuales para cubrir la demanda de los parajes más alejados.

Costo cero para el productor: fletes y comisiones bonificadas

La principal ventaja competitiva de este sistema es que la Provincia absorbe el 100% de los gastos operativos, incluyendo el flete, la comisión de la casa consignataria y el derecho de pista. Esto permite que el productor reciba el valor neto de su hacienda sin los descuentos que habitualmente licúan sus ingresos en las ventas particulares.

“El objetivo es acortar la cadena comercial, evitando intermediarios para que los costos sean más rentables”, explicó Pomar, quien además subrayó que los precios actuales prácticamente duplican los registros de campañas anteriores. Este ahorro se traduce en una capitalización directa que permite a las familias rurales reinvertir en la reposición de vientres y mejoras de infraestructura en sus campos.

Logística inclusiva: de la Isla Apipé a Riachuelo

El programa destaca por su despliegue en zonas de difícil acceso. Un ejemplo de esta "logística inclusiva" es el operativo en la Isla Apipé, donde el traslado de los animales se garantiza mediante jaulas fluviales costeadas por el Estado.

“Buscamos que incluso el productor más aislado pueda vender al mismo precio que en los grandes centros logísticos”, destacaron desde el IderCor.

Agenda de Remates 2026

Tras las exitosas experiencias en Bella Vista —donde se incorporó por primera vez la comercialización de búfalos— y Mercedes, el calendario inmediato marca citas estratégicas:

Sábado 18 de abril: Predio de la Sociedad Rural de Corrientes en Riachuelo (oferta superior a 1.500 cabezas).

23 de abril: Localidad de La Cruz .

24 de abril: Localidad de Esquina.

Este ciclo no solo apunta a la venta inmediata, sino que forma parte de una visión estratégica a largo plazo que incluye la proyección de nuevos frigoríficos de tránsito federal y plantas de faena exportadora, con el fin de que el valor agregado de la carne correntina quede en la provincia.