Quién es la doctora que asumió la dirección del Hospital San Roque en Esquina

La doctora María José Pellegrini asumió formalmente la dirección del Hospital "San Roque" de la localidad correntina de Esquina, tras más de dos décadas de labor ininterrumpida en sus pasillos.

La designación, oficializada mediante el Decreto Provincial Nº 731 con la rúbrica del gobernador Juan Pablo Valdés, representa un espaldarazo a la carrera administrativa y profesional dentro del sistema público.

Pellegrini, licenciada y especialista en Medicina Social y Comunitaria, cuenta con una trayectoria de 23 años en la institución esquinense, lo que garantiza una gestión con conocimiento profundo del territorio.

Ejes de gestión: APS y modernización

Durante la puesta en funciones, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, trazó los lineamientos que deberá seguir la nueva dirección. El funcionario destacó que la Atención Primaria de la Salud (APS) seguirá siendo el pilar fundamental, con un enfoque de cercanía hacia los sectores más vulnerables.

“El hospital sirve a la comunidad, pero también se nutre de ella”, señaló Lanari Zubiaur, quien además adelantó que se potenciará el uso de la Telesalud para facilitar el acceso a interconsultas con especialistas sin necesidad de traslados a la Capital. “Estos son ejes impulsados directamente por el Gobernador para optimizar el recurso humano”, añadió.

El respaldo de la comunidad y obras recientes

Por su parte, la flamante directora apeló al trabajo colectivo en su discurso de asunción: “Hace 23 años que trabajamos y crecemos juntos en este hospital. Este lugar se construye con el compromiso de todos; sin equipo no se puede avanzar”.

El acto contó también con la presencia del intendente local, Cristian Olivetti, quien valoró el funcionamiento del sistema sanitario provincial y recordó la importancia de la salud pública en momentos críticos. El director saliente, Humberto Bianchi, también fue reconocido por su labor durante el período previo.

Cabe recordar que el Hospital San Roque viene de un proceso de modernización edilicia. En agosto pasado, se inauguraron refacciones integrales que incluyeron: nueva área de emergencias, sector de internación renovado, unidad de cuidados intermedios y modernización de las áreas quirúrgica y obstétrica.

Tras la ceremonia, el ministro Lanari realizó una recorrida técnica por los servicios del hospital, ratificando el acompañamiento de la cartera sanitaria a la gestión de Pellegrini en una institución clave que funciona como el pulmón sanitario del sur correntino.