ANMAT prohibió varias marcas de filtros de agua

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de distintos dispositivos de acondicionamiento de agua para uso domiciliario y de un limpia tapizados, luego de detectar que los productos no contaban con registros sanitarios ni identificación de establecimientos habilitados.

La medida fue oficializada a través de las disposiciones 2920/2026 y 2919/2026 publicadas este martes en el Boletín Oficial. En el caso de los filtros de agua, la restricción alcanza a todos los lotes y modelos de las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas, además de dispositivos sin marca ni rotulado.

Desde la ANMAT señalaron que la decisión se adoptó de manera preventiva debido a que los productos “carecían de inscripción y no presentaban establecimientos responsables habilitados”, situación que impedía garantizar “su seguridad, eficacia y cumplimiento de la normativa vigente”.

La investigación fue llevada adelante por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependientes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. A partir de las tareas de fiscalización, el organismo detectó publicaciones y canales de comercialización de los artículos alcanzados por la prohibición.

Además de ordenar el retiro de la publicidad y promoción de los productos, la autoridad sanitaria inició un sumario contra el responsable de la marca Watercom y notificó a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.