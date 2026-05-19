Tassano impulsa la modernización legislativa con foco en inteligencia artificial

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano, presentó los lineamientos de un proceso de modernización legislativa que buscará incorporar herramientas de inteligencia artificial, agilizar trámites parlamentarios y acercar el funcionamiento de la Legislatura a la ciudadanía.

En Hoja de Ruta, Tassano sostuvo que el objetivo no es solo mejorar la eficiencia interna del Poder Legislativo, sino también fortalecer la transparencia y el acceso público a la información.

“Hoy la gente tiene que poder acceder fácilmente a una ley que se va a tratar, seguir el proceso y conocer cómo vota cada legislador”, afirmó.

El exintendente capitalino explicó que el proyecto se enmarca dentro del plan de modernización impulsado por el Gobierno provincial y anticipó que la implementación será gradual, ya que implica cambios culturales, técnicos y normativos.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo legislativo

Entre las herramientas que se analizan incorporar, mencionó sistemas de inteligencia artificial para transcripción automática, circulación digital de expedientes, acceso rápido a legislación y organización de archivos parlamentarios.

Sin embargo, aclaró que el desafío principal no es tecnológico sino humano.

“Lo más difícil no es comprar tecnología, sino cambiar las mentes y adaptarse a nuevas formas de trabajo”, expresó.

En ese sentido, señaló que la IA no reemplazará completamente tareas tradicionales como la taquigrafía legislativa, aunque sí transformará funciones y dinámicas laborales.

También remarcó la necesidad de construir una base de datos local que permita entrenar sistemas con información propia de Corrientes, incluyendo legislación provincial, antecedentes históricos y normativa municipal.

Un proceso de largo plazo

Tassano reconoció que la modernización del Poder Legislativo demandará años de trabajo y consensos políticos amplios.

“Esto no es para un logro político inmediato. Es un proceso irreversible que va a requerir actualización permanente”, indicó.

Además, consideró que los cambios tecnológicos obligarán a revisar leyes existentes y adaptar marcos normativos ante nuevos escenarios digitales.

Jornada abierta sobre innovación legislativa

Como parte del inicio de este proceso, la Cámara de Diputados realizará una jornada sobre inteligencia artificial y modernización legislativa el próximo 22 de mayo en el auditorio Julián Zini.

Participarán especialistas, representantes del Senado nacional, universidades y cuerpos legislativos municipales.

Según adelantó Tassano, la actividad estará abierta también a estudiantes, trabajadores legislativos y periodistas.