Corrientes busca descomprimir hospitales con clínicas privadas y nuevos CAPS de cabecera

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes avanza con nuevas estrategias para descomprimir el sistema sanitario provincial, que actualmente absorbe cerca del 90% de la demanda médica. Entre las principales medidas se encuentra un acuerdo con clínicas y sanatorios privados para atender a pacientes indigentes que esperan cirugías programadas en hospitales públicos.

El ministro de Salud, Emilio Lanari, explicó que el objetivo es disminuir la presión sobre el sistema hospitalario y acelerar la resolución de intervenciones quirúrgicas pendientes, especialmente colecistectomías, una cirugía frecuente vinculada a problemas de vesícula.

“Tenemos programas con clínicas y sanatorios privados para disminuir la carga quirúrgica del sistema público. La provincia realiza acuerdos para atender a pacientes que no tienen recursos y así descomprimir los hospitales”, señaló.

Según detalló, los pacientes incluidos en este esquema ya fueron evaluados previamente y deben cumplir criterios específicos.

“Son pacientes indigentes que llevan mucho tiempo en lista de espera para resolver su problema quirúrgico”, aclaró.

CAPS con guardia e internación abreviada

Otra de las medidas impulsadas por la Provincia apunta a reforzar la atención primaria en la capital correntina mediante la reconversión de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Uno de los primeros será el CAPS del barrio Ponce, que será equipado para funcionar como centro de referencia con guardia las 24 horas e internación abreviada.

“Estamos adaptando el CAPS del Ponce para que pueda recibir pacientes con internación abreviada y guardia permanente”, explicó Lanari.

La iniciativa forma parte de un plan conjunto entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Corrientes para enfrentar el incremento de enfermedades respiratorias y la saturación de camas hospitalarias.

En total, la capital contará con siete centros de estas características, pensados para reforzar la atención médica y reducir la presión sobre las guardias hospitalarias.

“Esperamos mejorar la atención y disminuir la carga sobre los hospitales”, concluyó el ministro.