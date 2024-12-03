Concurso en arena Yviku´i: este viernes escultores de todo el país se reunirán en la playa

Escultores de todo el país se reunirán para crear distintas figuras en arena. A partir de este viernes 6 al domingo 8 de diciembre, la ciudad de Corrientes será sede del Yviku´i Encuentro Nacional de Esculturas en Arena, un evento único que invita a toda la comunidad a disfrutar de obras de arte efímeras creadas en vivo por destacados artistas de la Argentina.

Con entrada libre y gratuita, el evento propone una experiencia artística en la playa, donde escultores consagrados y emergentes trabajarán inspirados en valores como la paz, la unión, la solidaridad y el amor, reflejando el verdadero espíritu navideño.

Entre los participantes destacan Solange Oleszek (Jujuy) reconocida por su habilidad para fusionar técnicas tradicionales con expresiones contemporáneas; Darío Núñez (Misiones) destacado por sus intervenciones en espacios públicos con materiales no convencionales.

Los correntinos Leandro Fabian Aguirre, Rubén Ramos y Joel Silva, talentos locales que aportarán su visión creativa al evento.

El público podrá disfrutar del proceso creativo de las esculturas en un entorno natural único, que convertirá la playa en un verdadero museo a cielo abierto. Además, habrá espacios interactivos con talleres gratuitos de modelado en arena para niños y adolescentes, con el objetivo de fomentar el arte.

El cierre del encuentro será el domingo 8 de diciembre, con un acto a las 18 horas y la entrega de certificados a los artistas participantes.

Inscripciones abiertas: Los interesados en sumarse como escultores tienen tiempo de inscribirse hasta este miércoles 4 de diciembre. Para hacerlo, deben comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 3794-279020.