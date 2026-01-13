Puesta a punto del Cocomarola para la 35° Fiesta Nacional del Chamamé

El anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola se alista para las diez lunas de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé. El Litoral pudo acceder al predio para constatar el avance de las tareas.

Puesta a punto

Durante este martes se llevan a cabo los trabajos para dejar las instalaciones del anfiteatro, listas para recibir al público correntino y varios puntos del país e incluso extranjeros.

Fotografía: Cacho Monzón

Los trabajadores pintan las tribunas y refuerzan los andamios para levantar las pantallas led que rodean el escenario principal, así como el sistema de luces y sonido.

En tanto que también se puede observar las tareas para dejar listo el área de prensa donde varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales, transmitirán cada una de las noches de espectáculos.

Fotografía: Cacho Monzón

Venta anticipada de entradas

Mientras se realizan estas obras, el público puede adquirir sus pases en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera, de 9 a 17.

En tanto que en las noches de festival, se habilitarán las ventanillas del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola a partir de las 19:00.

Fotografía: Cacho Monzón

Bonificaciones y accesibilidad:

Jubilados : cuentan con un 20% de descuento presentando carnet de IPS o Pami en el Teatro Vera.

: cuentan con un presentando o en el Teatro Vera. Menores : abonarán su entrada a partir de los 12 años .

: su entrada a . Personas con discapacidad: podrán retirar sus entradas sin costo acreditando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI, incluyendo a un acompañante si el certificado así lo indica.