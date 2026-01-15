Fiesta Nacional del Chamamé: así será el operativo de seguridad en Corrientes

A causa de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, la Policía de Corrientes preparó un dispositivo especial de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las actividades. El evento se extenderá del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Cocomarola.

El operativo prevé:

116 policías por noche, distribuidos en puntos estratégicos.

Seguridad interna, externa y perimetral desde las 20 hasta el cierre de cada jornada.

Monitoreo con drones operados por personal capacitado.

Activación del Sistema 911 para el control del evento y sus alrededores.

Cobertura especial de patrullaje en las inmediaciones del Anfiteatro para prevenir ilícitos o alteraciones del orden público.

Asimismo, se dieron a conocer recomendaciones e información clave para el público:

Prohibido el ingreso de pirotecnia.

No se podrán ingresar botellas de vidrio, hierros o elementos punzantes considerados peligrosos.

Disponibilidad de un corredor sanitario para emergencias, con traslado rápido a centros asistenciales.

El dispositivo busca asegurar que el festival, que reúne a artistas y público de la región y del Mercosur, se desarrolle sin incidentes durante las diez noches del evento.