Golpearon y maniataron a mujeres en un violento asalto

Delincuentes, golpearon y maltrataron a dos mujeres en un violento asalto en una vivienda de la localidad de Monte Caseros. Se llevaron dinero en efectivo, alhajas y un celular.

El hecho habría sucedido en horas de la madrugada del sábado 4 de junio.

Una mujer de 88 y su hija de 62 años fueron víctimas de un violento robo. Aparentemente habrían sido dos delincuentes los que ingresaron a una vivienda ubicada por calle España y San Martín, al momento en que sus moradoras estaban durmiendo en horas de la madrugada.

Para ingresar habrían saltado un muro perimetral. Una vez adentro las maniataron y golpearon, luego de revolver las habitaciones se llevaron dinero en efectivo, unas alhajas y un celular.

Marta Saibene, en diálogo con Monte Caseros Online contó en detalles el violento ataque que sufrió junto a su mamá: “A las 4 de la mañana estábamos durmiendo con mi madre en habitaciones separadas y ella me pregunta si yo había prendido la luz, le contesté que no y en este momento veo una mano que hace seña, era la de una persona extraña. No sabemos quiénes eran, tenían la cara tapada, con gorros y barbijos. A mí uno de ellos me ató las manos en mi pieza y me decía ¿dónde está la plata?, yo le indiqué dónde había, que era todo mi sueldo y me pedía más, otra vez le dije dónde podía encontrar un cambio que me había quedado, tiró los cajones a la cama y sacó el dinero”.

“El otro delincuente estaba con mi mamá, ella se había levantado entonces le taparon la boca y la golpearon porque ella gritaba, yo les pedía por favor que a ella no le hicieran nada. También abrió un cajón de una cómoda que tengo y sacó una pulsera y otras alhajas de menor valor, cuando me di cuenta ya se las había llevado. Todo el tiempo nos pedían plata, a mamá también le sacaron el sueldo completo”, contó.

“Ellos ingresaron saltando un muro que tenemos que es bastante alto, incluso tiene vidrios rotos, por ahí también se dieron a la fuga. Entraron en silencio, incluso las perritas que tenemos no ladraron y prendieron las luces como si fuera la casa de ellos, eso es lo sospecho”, relató.

Tras este violento hecho, se realizó la denuncia correspondiente. “Llamamos a personas conocidas y a vecinos para que llamen a la Policía, en ese momento me di cuenta de que también me habían robado el celular”.

“La pasamos muy mal. A mí me maniataron y golpearon la cabeza para que yo no mire y a mamá la golpearon y le taparon la boca”, finalizó.

(NG)