Por León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

Estaba la noche del martes en una cena de amigos cuando alguien me transmitió la muy triste noticia. Conocí a Toco porque don Víctor, su padre, me lo presentó, éramos todos demócratas progresistas, devotos de Lisandro De la Torre, estamos hablando de finales de 1955. Mucho se va a escribir en estos tristes días sobre la vida y acción de Toco Navajas (como era conocido), hablar de las virtudes empresarias, los cargos de tentados, la construcción de lo que es el emporio de Las Marías en Gobernador Virasoro desarrollado por Víctor Navajas Centeno, padre de Toco junto a sus hermanos, que desarrollaron una acción increíble haciendo de su trabajo y dedicación de un pueblo, Ingeniero Gobernador Virasoro, perdido en las costas del Río Uruguay y de Posadas Misiones, una ciudad que tendrá un futuro que no lo podemos medir pero que sin ninguna duda tendrá un desarrollo que no podemos mensurar, pero así como lo vimos y ayudamos a elevar la ciudad categoría uno a categoría dos y a lo que es hoy, merecen que se convierta en un departamento más de la provincia y que lleve un nombre que se vincule directamente con ese grupo de hacedores del siglo XX.

Don Víctor me pidió que presidiera el Partido Demócrata Progresista en Corrientes, que lleva nombre de secretario general, para acompañar a su hijo Adolfo como vicegobernador, cargo que acepté.

También me honraron Víctor y Adolfo con la candidatura a diputado en primer término, como una muestra de confianza.

En 1958 se había normalizado el país y había elecciones generales y Adolfo Navajas Artaza fue candidato a gobernador de la provincia

No es necesario resaltar en este momento la personalidad de Toco Navajas, hacía la política activa y lo hacía, no desde el escritorio si no trabajando y recibiendo premios y honores, como dos veces Premio Konex, la Orden Ecuestre Militar Caballero de los Andes y la Gran Maestro de la Orden Nacional del Mérito del Paraguay.

Era una novedad, estábamos en presencia de un estadista, cuando otros decían “llega un chacarero”.

No tuvimos lo votos necesarios, pero ya entró en la política, en la sana, sin dobleces, un profundo conocedor de los problemas de la provincia, Toco Navajas.

Finalmente fue designado Gobernador de Corrientes del 11 de Septiembre de 1969 al 22 de Septiembre de 1982 y sacado en andas de la Casa de Gobierno por la población que lo apoyaba.

No es este triste momento para hacer un relato político de lo que ocurrió en los años siguientes, pero sí debemos decir que fue buscado, Toco, por los partidos tradicionales para que encabece la lista de diputados para la reforma de la Constitución de la Provincia y no lo hacía solamente por imagen, sino que traía en sí un gobierno exitoso.

Ya estaba en la política y escaló posiciones dentro del Partido Demócrata Progresista para ser representante argentino en Yacyretá, presidente de Banco de la Provincia, ministro de Acción Social de la Nación y secretario general (presidente) del PDP.

Con este relato viene a mi mente paso a paso, metro a metro el inicio y la carrera política de este estadista que a su vez trabajó la tierra, inició la exportación de productos primarios y consagró al té y la yerba como unos de los principales recursos de la Provincia.

Gloria y honor a Adolfo Navajas Artaza -Toco-, Corrientes te debe mucho y los que te ayudamos a constituir tu primer gabinete pusimos todo nuestro esfuerzo para que a través tuyo Corrientes sea la mejor de las 23 Provincias Argentinas.

Q.E.P.D. cumpliste con tu labor en la tierra, todos los que estuvimos en la parte positiva de tu gobierno, a pesar de los años (yo 89) transmitimos a nuestros hijos lo que significó tu gobierno.

PD: No te acompaño en estos últimos momentos porque ya tengo 89 años y creo ser el único de tu primer gabinete que está con vida.