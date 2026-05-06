La Unne pone a disposición del público los archivos del juicio por la Masacre de Napalpí

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) pondrá a disposición de la comunidad el Archivo Digital del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, una iniciativa que forma parte de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia judicial.

El acceso será público, libre y gratuito, garantizando la disponibilidad de información clave para la memoria histórica y el fortalecimiento de los derechos humanos.

La concreción de esta política institucional se formalizó a partir de la firma de un convenio entre la Facultad de Humanidades y la Unidad Ejecutora de la sentencia. El acto estuvo encabezado por la decana, Prof. Graciela Guarino, junto al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Chaco, Hugo Maldonado, la Dra. Marcela Acquisgrana, del equipo de trabajo de Maldonado, y sumó su firma el auxiliar fiscal de Derechos Humanos, Diego Vigay.

El Archivo Digital reúne un amplio conjunto documental producido antes, durante y después del proceso judicial. Entre sus contenidos se incluyen los cuerpos de la investigación preliminar iniciada en 2014, documentación incorporada en la etapa de instrucción suplementaria, registros de las audiencias del juicio, el fallo y sus fundamentos, así como los informes de cumplimiento elaborados por la Unidad Ejecutora de la Sentencia.

Asimismo, el repositorio contiene documentos jurídicos propios del proceso, como requerimientos fiscales, dictámenes judiciales y ofrecimientos de prueba, junto con testimonios recabados en distintas etapas de la investigación y del juicio oral. A esto se suman materiales académicos y periodísticos —libros, artículos e informes— y documentación histórica proveniente de archivos institucionales, entre ellos expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación y registros fotográficos de relevancia.

Entre los documentos de especial valor histórico, el Archivo incluye también copias de los dos cuerpos del expediente original iniciado en 1924, lo que permite reconstruir de manera integral el proceso judicial y sus antecedentes.

La organización del Archivo responde a los criterios y estrategias adoptados por la Unidad Fiscal durante la investigación, lo que facilita su consulta y comprensión. Este nuevo dispositivo de acceso permitirá a estudiantes, investigadores, docentes y público en general descargar y trabajar con fuentes primarias fundamentales para el estudio del caso.

Con esta iniciativa, la Facultad de Humanidades reafirma su compromiso con la construcción de memoria, verdad y justicia, promoviendo el acceso democrático al conocimiento y contribuyendo a la reparación simbólica de una de las masacres más significativas de la historia argentina.

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