Corrientes: recuperaron una motocicleta robada mediante geolocalización

La Policía de Corrientes informó que este miércoles recuperó una motocicleta denunciada como robada en la ciudad Capital.

En la madrugada de este miércoles un joven de 21 años denunció ante efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) N° IV el robo de su herramienta de trabajo.

Se trataba de una motocicleta Honda CG Titan equipada con caja térmica de reparto, la cual fue sustraída en las inmediaciones de las calles Timbó y Ballerini.

Operativo cerrojo y hallazgo

Gracias a que el rodado contaba con un sistema de rastreo satelital activo, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo coordinado con el Sistema Integral de Seguridad 911.

El seguimiento de las coordenadas en tiempo real permitió localizar el vehículo en un domicilio ubicado en la intersección de calles Zubiría y Ambrozetti.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, una moradora hizo entrega de la motocicleta.

La Policía informó que el presunto autor del hecho ya se encuentra identificado.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno, mientras que se realizan los trámites de rigor en la comisaría correspondiente.