River analiza su plantel antes del mercado de pases: cuál es la situación del correntino Maxi Salas

El futuro del correntino Maximiliano Salas en River Plate está bajo análisis de cara al próximo mercado de pases. El delantero atraviesa un presente con menor protagonismo en el equipo de Eduardo Coudet, quien ya planifica el plantel de cara al segundo semestre de 2026.

Pérdida de protagonismo

Salas tuvo un arranque con impacto en el conjunto millonario, con goles importantes en la Copa Libertadores. Sin embargo, con el correr de los meses perdió continuidad y minutos en cancha.

Durante el tramo final del ciclo de Marcelo Gallardo ya había disminuido su participación, situación que se mantuvo tras la llegada de Coudet. En este contexto, el cuerpo técnico evalúa alternativas para posiciones donde River no encuentra soluciones.

Es así que circulan versiones sobre una posible salida, ya que la dirigencia y el DT comenzaron a pensar en el armado del plantel para los próximos meses. El periodista Sebastián Srur señaló que el delantero podría no continuar en la institución en la próxima ventana de transferencias.

Llegada y traspaso millonario

Maxi Salas llegó a River en una operación cercana a los 10 millones de euros tras un paso exitoso por Racing. Sin embargo, su continuidad en el club quedará sujeta a la evaluación del cuerpo técnico en el corto plazo.

En esa ecuación será clave el rendimiento que el correntino demuestre en los tramos finales del semestre: River enfrenta a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura y todavía debe asegurar su clasificación en la Copa Sudamericana.