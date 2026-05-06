Corrientes: intensa búsqueda de una mujer desaparecida en capital

La Policía de Corriente pide colaboración a la comunidad para encontrar a una joven desaparecida en la ciudad Capital.
Se trata de Candela Noemí Carrizo de 19 años, quien se ausentó de su hogar, ubicado en el Barrio Paraná, el pasado lunes 4 de mayo. Desde ese momento, no se ha tenido ninguna novedad sobre su ubicación actual.
Tras la denuncia radicada en la comisaría XV Urbana se inició un operativo de búsqueda.
Características físicas y vestimenta
Para facilitar su identificación, la Policía de Corrientes proporcionó la siguiente descripción:
-
Físico: contextura delgada, estatura aproximada de 1,60 metros.
-
Rasgos: tez morena, ojos de color oscuro y cabello negro, corto hasta la altura del cuello.
-
Vestimenta: al momento de su desaparición, vestía un jean negro, una camisa a cuadros de color rojo y zapatillas tipo "botitas" de color negro.
Vías de comunicación para aportar datos
Independientemente de las tareas de rastrillaje que realiza la fuerza provincial, se solicita a la población cualquier dato que ayude a localizarla.
Los ciudadanos pueden comunicarse con:
-
Comisaría XV Urbana: al teléfono 3794-501401.
-
Sistema Integral de Seguridad: número gratuito 911 (Capital) o 101 (Interior Provincial).
-
Cualquier dependencia policial más cercana a su domicilio.