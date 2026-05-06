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Corrientes: intensa búsqueda de una mujer desaparecida en capital

Por El Litoral

Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 10:40

La Policía de Corriente pide colaboración a la comunidad para encontrar a una joven desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Candela Noemí Carrizo de 19 años,  quien se ausentó de su hogar, ubicado en el Barrio Paraná, el pasado lunes 4 de mayo. Desde ese momento, no se ha tenido ninguna novedad sobre su ubicación actual.

Tras la denuncia radicada en la comisaría XV Urbana se inició un operativo de búsqueda.

Características físicas y vestimenta

Para facilitar su identificación, la Policía de Corrientes proporcionó la siguiente descripción:

  • Físico: contextura delgada, estatura aproximada de 1,60 metros.

  • Rasgos: tez morena, ojos de color oscuro y cabello negro, corto hasta la altura del cuello.

  • Vestimenta: al momento de su desaparición, vestía un jean negro, una camisa a cuadros de color rojo y zapatillas tipo "botitas" de color negro.

Vías de comunicación para aportar datos

Independientemente de las tareas de rastrillaje que realiza la fuerza provincial, se solicita a la población cualquier dato que ayude a localizarla.

Los ciudadanos pueden comunicarse con:

  • Comisaría XV Urbana: al teléfono 3794-501401.

  • Sistema Integral de Seguridad: número gratuito 911 (Capital) o 101 (Interior Provincial).

  • Cualquier dependencia policial más cercana a su domicilio.

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