La OMS confirmó la cepa Andes de Hantavirus en el crucero que ya registró tres muertes

Los tres pasajeros que tienen síntomas de hantavirus fueron evacuados del crucero MV Hondius mientras la OMS confirmó que circula la cepa Andes, que se transmite entre humanos.

Se trata de dos tripulantes que están enfermos y una persona que es considerada contacto estrecho. Todos fueron evacuados en aviones ambulancia desde el aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, a Países Bajos.

Según el portal Flightradar24, un primer avión despegó rumbo a Ámsterdam, donde debería aterrizar hacia las 14.30 de la Argentina, pero en el caso del segundo avión no se precisaba su destino.

Los tres pasajeros habían sido evacuados previamente en barco desde el crucero en el que se encontraban, según informó en su momento la Organización Mundial de la Salud (OMS).

España recibirá al crucero

La ministra de Salud de España, Mónica García, confirmó que el crucero afectado por un brote de hantavirus finalmente desembarcará en las Islas Canarias.

“Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje", indicó la ministra.

En paralelo, advirtió: “Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados”.

La ministra aseguró igualmente que el gobierno central en Madrid estaba siguiendo la situación “minuto a minuto” con el fin de adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier posible riesgo de transmisión del virus.

Más temprano, el presidente regional de las Islas Canarias había mostrado su oposición a la evacuación de enfermos a través del archipiélago, lamentando la falta de información por parte del ejecutivo central en Madrid.

“He estado hablando en todo momento con el presidente de la comunidad canaria”, respondió sin embargo Mónica García a los periodistas. “Todas las decisiones que se fueron tomando en todas esas reuniones fueron trasladadas en tiempo y forma al gobierno canario, como no puede ser de otra manera”, agregó.

Brote y la cepa Andes: por qué preocupa a las autoridades

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, cubría la ruta entre Ushuaia y el archipiélago de Cabo Verde, en África occidental, cuando se desató el brote.

Según la OMS, tres pasajeros —una pareja de neerlandeses y una turista alemana— murieron desde el inicio del viaje.

La alarma se disparó cuando expertos sudafricanos identificaron la cepa Andes en uno de los casos.

El ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, explicó ante el Parlamento que “las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes, y resulta ser la única de las 38 conocidas que puede transmitirse de una persona a otra”.

El Hospital Universitario de Ginebra también confirmó la presencia de esta variante, que es la más temida por su capacidad de contagio humano.

Cómo fue la evacuación y cuál es el estado de los pacientes

Los evacuados de este miércoles son dos tripulantes enfermos y una persona considerada contacto estrecho.

Según la representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, “los tres se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático”.

Además, otro pasajero británico fue evacuado previamente y permanece internado en un hospital de Johannesburgo, mientras que un hombre suizo está hospitalizado en Zúrich.

Ambulancias y un barco ambulancia participaron del operativo en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, donde el crucero permanece fondeado con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, entre ellos un argentino.

Qué se sabe sobre el origen del brote y el futuro del crucero

La OMS investiga el origen del brote y rastrea la cadena de contagio. Maria Van Kerkhove, directora del área de prevención de epidemias de la OMS, sostuvo que “uno o varios primeros casos se infectaron fuera del barco y luego se produjo transmisión entre personas”.

Las autoridades de Tierra del Fuego aclararon que el MV Hondius fue sometido a todos los controles antes de zarpar de Ushuaia y consideraron “improbable” que la enfermedad se haya contraído allí.

Tras las evacuaciones, el barco tiene previsto poner rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde debería llegar en tres o cuatro días. Sin embargo, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su rechazo a recibir a los enfermos y criticó la falta de información del gobierno central español.

El Ministerio de Sanidad español explicó que había aceptado una petición formal de Países Bajos para evacuar al médico del barco, pero ese vuelo fue cancelado a último momento.

Qué es el hantavirus y por qué la cepa Andes genera alarma

El hantavirus se transmite habitualmente a través de roedores infectados, que eliminan el virus por saliva, orina y excrementos. Puede provocar un síndrome respiratorio agudo y, en el caso de la cepa Andes, la transmisión entre humanos es posible, lo que eleva el nivel de alerta.

A pesar de la preocupación, la OMS sostuvo que “el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo”, aunque la investigación y el monitoreo continúan.

TN