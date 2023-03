“Lo importante es que levantamos cabeza”, aseguró Antonio Medina

Antonio Medina, el héroe de la levantada de Boca Unidos que festejó el domingo su primer triunfo en el Torneo Federal 2023 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, declaró: “Estamos haciendo bien las cosas, por ahí no se nos estaba dando el resultado, pero lo importante es que hoy levantamos cabeza”.

A la salida de vestuarios, el futbolista chaqueño dijo en la zona mixta que al equipo “le estaba costando mucho ganar. Hoy (por el domingo) otra vez comenzamos mal en el sentido que nos hicieron un gol cuando estábamos jugando bien, pero por suerte terminamos el partido ganando”.

“El equipo estaba jugando bien en el primer tiempo hasta que nos hicieron el gol de cabeza. Ahí nos empezamos a desesperar un poco, pero es lo normal", agregó el Toni, el único sobreviviente del doble ascenso de Boca Unidos de los viejos torneos Argentino “B” al “A”, y de éste último a la Primera B Nacional.

El técnico aurirrojo, Raúl “Pipa” Estévez metió un fuerte volantazo en el entretiempo con tres cambios simultáneos, y dos modificaciones después en el primer cuarto hora del complemento para buscar torcer el rumbo del partido. Fue una decisión arriesgada quedar sin recambio faltando media hora, pero los que entraron demostraron para qué están y el resultado le terminó dando la razón.

“Los que entraron primero lo hicieron bien, después el técnico tuvo que seguir poniendo jugadores ofensivos porque necesitábamos buscar el empate, lo conseguimos, y por suerte después lo pudimos ganar”, resumió Medina acerca de las variantes múltiples, entre las que estuvo él.

A los pocos segundos que ingresó, el Toni facturó en la primera pelota que tocó, haciendo gala de toda su experiencia y picardía. En el tiro libre "me quedé para el rebote, pero al ver que no era intensa la marca del defensor que me estaba tomando, cuando nuestro compañero estaba por sacar el centro me metí en el área y aparecí sólo", para empujar la pelota de cabeza a la red ingresando por el parante más lejano de donde venía el balón.

Sobre lo positivo de los cambios, el futbolista chaqueño indicó: "Podría decir que ayudó mucho porque entramos y ganamos, pero todo es relativo. No se nos estaba dando el resultado, y quizás ahora con este triunfo por ahí los chicos se sueltan más y podemos mejorar."

Medina estuvo a punto de colgar los botines el año pasado a raíz de una molesta lesión que le impedía jugar en plenitud física. Sin embargo, tuvo la fortaleza física y mental para recuperarse y prepararse convenientemente esta pretemporada para estar a disposición del técnico cuando lo necesiten.

Consultado por la prensa si estaba en condiciones para jugar desde el inicio del partido, Medina contestó: "Uno se entrena para jugar. Hoy me está tocando entrar algunos minutos y está bien, porque estoy para lo que el técnico disponga. Voy día a día, partido a partido, y nada más".

Toni se retiró de la cancha con su hija de la mano y una sonrisa tímida, mientras recibía el afecto del público que bajaba de la tribuna, y con chicos que le pedían hacerse una selfie con su ídolo.

“Estoy muy contento, muy agradecido con la gente. No tengo palabras para decir lo que siento por este club, al que le estoy muy agradecido porque me trajo desde muy chico, y hoy que ya estoy grande sigo acá. La gente está feliz por eso, y yo no tengo más que agradecerle y dar lo máximo cada vez que me toque entrar", señaló emocionado.

Sobre la falta de funcionamiento exhibido en los primeros compromisos por el conjunto aurirrojo, el delantero dijo que "todos los chicos que están en el plantel juegan muy bien, pero lamentablemente por ahí no se dan los resultados; el nerviosismo de la gente por ahí nos traspasa y nos juega en contra, pero cuando nos olvidamos de la presiones y nos juntamos para realizar buenas jugadas, lo hacemos. El segundo gol de fue una muestra de eso".

Medina consideró que a Boca Unidos "le faltaba el gol, y esta vez se nos dio (NdR: fue la primera vez que el equipo marcó en la red en tres juegos) para ganar el partido".

"Necesitábamos muchísimo el triunfo porque arrancamos mal. El otro día (en Formosa frente a San Martín) sacamos un punto que sirvió porque ganamos ahora, porque de lo contrario no iba a servir", concluyó Toni, el emblema del equipo aurirrojo.

