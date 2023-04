Tamara Báez hizo una dura acusación contra L-Gante y él se vengó de la peor manera

En el último tiempo, Tamara Baez y L-Gante mostraron señales de un buen vínculo, pese a la ruptura sentimental.

Sin embargo, una actitud del artista arruinó todo. La influencer se enojó con el cantante porque hace tiempo no visita a Jamaica, la hija que tienen en común.

Al referente de la cumbia 420 no le gustó nada el reclamo de su ex y se vengó de la peor manera: publicó el teléfono de ella en las redes sociales. “Cualquier cosa yo no fui”, comentó.

Después de unos minutos, Tamara comenzó a recibir llamados de desconocidos. "No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, expresó, furiosa.

Finalmente, la joven no tuvo más remedio que cambiar el chip de su teléfono. “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”, exclamó, sumamente indignada.

