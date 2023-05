El joven correntino que se convirtió en las esperanzas de la Selección Sub 20 de futbol

Juan es Gauto. Tiene 18 años, es correntino, juega en Huracán y fue convocado por Javier Mascherano para integrar la Selección sub 20 del Mundial que se disputa en el país.

Con su primer sueldo, Juan empezó a reconstruir la casa de su familia, que ya no pasa frío en invierno, ni hambre el resto del año. Su madre dejó de almorzar pan con mate cocido. Tampoco cena galletitas de agua. Ahora ella y sus hijos pueden comer las cuatro comidas sobre una mesa, porque también pudieron tirar el cajón de manzanas que usaban para apoyar los platos. Ahora tienen una mesa en la que entran todos.

“Un pibe bárbaro, un pibe con mucha humildad, un pibe con un sueño muy bien marcado: ayudar a su mamá. Un pibe muy humilde, que todas las mañanas pasa por el gimnasio y nos da un beso a cada uno de los entrenadores que tuvo, a los preparadores físicos, a los que fueron compañeros. A todos”. Lo cuenta Polaco Balsa, quien lo dirigió en las inferiores del Globo.

Curiosamente, el primer contacto con la pelota de Juan fue en San Lorenzo. Pero no el de Almagro. El de Perito Moreno. Allí se destacó en las categorías menores y consiguió la oportunidad de viajar hacia Buenos Aires para probarse en Huracán de Parque de los Patricios. Tuvo una prueba y nada salió como esperaba.

Su rendimiento no fue el esperado y parecía que su sueño de ser jugador de fútbol para ayudar a su familia se terminaba demasiado rápido. Pero, como su regreso al Sur estaba planeado para la siguiente semana, le dieron la oportunidad de participar de una segunda prueba, en un amistoso Yupanqui. Disputó los últimos 15 minutos e hizo tres goles. No hubo dudas y a los 12 años se mudó a pensión del club.

Adentro de la cancha, la guapeza se apoderó de él y su gambeta se volvió intratable para los rivales. “La verdad es que es un fenómeno como persona y como jugador es lo que se ve: desequilibrante, rápido, encarador, una especie de Orteguita. El que conoció y vio jugar a Orteguita, lo sabe. Tiene algunos destellos suyos, cuando te engancha, cuando te encara en el mano a mano”.

A los 13 años fue convocado por la selección argentina juvenil y allí conoció el predio de Ezeiza, pero no fue incluido en la lista del Sub 15 del Sudamericano 2019.

“Cuando había quedado afuera de la lista me acuerdo que estaba triste, estaba mal. Y un día, yo no era el técnico -recuerda Balsa-, pero tenía buena relación porque él es amigo de mi hija Milagros. Y el único consejo que le di fue que siguiera trabajando, que todo se podía revertir, que la vida da revancha, que lo que le había pasado en ese momento le sirva de experiencia, que saque las conclusiones si se había equivocado en algo, que tratara de solucionarlo y que trabajara más en eso y que esté tranquilo. Me acuerdo que se había emocionado, se le habían llenado los ojos de lágrimas”.

Y así fue. En 2022 debutó en la Primera de Huracán y en febrero de este año marcó su primer gol como profesional, ante Barracas Central en el Tomás Adolfo Ducó, justo el día que su mamá, Norma, la correntina que se mudó a Santa Cruz para conseguir trabajo, que vivía en una choza en la que pasaba frío en invierno, que almorzaba pan con mate cocido y cenaba galletitas de agua, estaba en la tribuna. Por eso, hasta allí corrió para abrazarla y besarla.

“Pasé hambre de chiquito, pasé muchas cosas con mi familia. Y la verdad que no tengo palabras para describir la emoción que tengo”, declaró esa noche del 17 de febrero en diálogo con TNT Sports.

Ahora, Juan es parte del seleccionado sub 20 que afronta el Mundial que se celebra en Argentina. Mascherano no dudó en llamarlo para utilizarlo como arma ofensiva por el extremo izquierdo. “Creo que va a potenciar al equipo, lo va a potenciar y seguramente en muy poco tiempo estará yéndose a otros equipos importantes de Europa porque creo que tiene todas las condiciones para triunfar”, sostiene Balsa.

Ya en el primer amistoso le metió dos goles a República Dominicana y por eso se ha convertido en una de las grandes esperanzas del combinado juvenil que buscará hacer historia en suelo albiceleste.

