Alex Caniggia destrozó a Wanda Nara y le respondió a L-Gante

Los fuertes cruces entre el cumbiero L-Gante y Alex Caniggia están lejos de terminar. Después de un lamentable ida y vuelta entre ambos vía Instagram, la situación pasó de criticar looks de alfombra roja en los Premios Gardel, a sacar a la luz temas personales y familiares. En esta oportunidad, fue el conductor de eltrece quien decidió devolver el golpe, como respuesta al último posteo del cumbiero en alusión a la mala relación entre Alex y su padre, el Pájaro Caniggia.

Pero en esta ocasión, el hermano de Charlotte Caniggia no solo disparó contra el cantante, sino que además siguió en la misma línea contra Wanda Nara: “Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa... no sabés ni expresarte, ¡que mal te hace la falop... si hasta ves linda a Wanda!”. Luego disparó contra la empresaria: “La vestís de blanco y es un lavarropa!”.

Hasta el momento, Wanda Nara ha optado por mantenerse apartada del fuego cruzado sin hacer ninguna mención sobre los ataques directos que el Emperador apuntó hacia ella en los últimos días.

“Si tu papá te acepta, tomo la crítica”: la cruel respuesta de L-Gante a Alex Caniggia porque le dijo “grasa”

Alex Caniggia y L-Gante se declararon la guerra a través de Instagram. Luego de que el conductor de Los desconocidos de siempre (eltrece) criticara el look del cantante de cumbia 420 y el de Wanda Nara en los Premios Gardel 2023, el artista recogió el guante y respondió al feroz cuestionamiento del mediático.

Reposteando la historia de Caniggia, quien etiquetó tanto a Elián Ángel Valenzuela-tal es el nombre real de L-Gante-como a la conductora de MasterChef (Telefe), el autor de “¿Y pa´ la wacha loca?” salió al cruce con un golpe bajo haciendo referencia a la relación nula que tiene Alex con su padre, Claudio Paul Caniggia.

“Cuando tu papá te acepte te aceptamos la crítica”, replicó L-Gante sin medias tintas.

¿Qué había dicho Alex Caniggia?

Wanda Nara y L-Gante se robaron todas las miradas en la entrega de los Premios Gardel 2023, realizada este martes por la noche en el Arena de Buenos Aires. Allí, el cantante de cumbia 420 llegó acompañado por la conductora de MasterChef (Telefe), quien días atrás confirmó su separación de Mauro Icardi, su ahora exesposo y padre de sus dos hijas menores: Francesca e Isabella.

Las imágenes de ambos recorrieron internet y se viralizaron en las redes sociales. Las fotos llegaron a las manos de Alexander Caniggia, quien no dudó en destrozar los looks de la mediática y el artista.

