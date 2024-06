Traverso tenía contrato para entrar a la F1: ¿Por qué no llegó a correr?

Más Info

Respeto por Reutemann

Juan María Traverso confesó en su momento que en los años 70 no lo convencían las cualidades de Carlos Alberto Reutemann, el argentino que llegó a la F1 en 1972. En declaraciones a Infobae, admitió que “si bien a mí de alguna manera Reutemann no me gustaba, un día llegué a Nürburgring para correr con la F2. El circuito era increíble, 22 kilómetros, 120 curvas. En la carrera casi me mato, pero me fui de pista justo en un lugar donde había un poco de leca. Recordé que Reutemann había ganado ahí en 1975 y a partir de ese momento comencé a respetarlo”.