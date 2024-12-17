Cuándo y dónde será el lanzamiento oficial de los Carnavales 2025

La empresa organizadora informó este martes el lugar y fecha del lanzamiento oficial de la edición 2025 de los Carnavales de Corrientes.

Será este viernes a 20 de diciembre a las 18 en el auditorio Julián Zini, ubicado en la calle Benjamín de la Vega 1669 de la Capital Correntina.

10 noches y dos campeonatos

El carnaval de este año contará con 10 noches de desfiles, tres noches de shows de comparsas y un esperado duelo de batería. Además, participarán comparsas de diferentes localidades, lo que dará lugar a dos campeonatos.

Con un calendario cargado de espectáculos y competencias, el carnaval promete ser uno de los eventos más destacados del año.