Docente correntino Gustavo Valdés feriado nacional
Corrientes

Cuándo y dónde será el lanzamiento oficial de los Carnavales 2025

La organización informó la fecha y lugar del lanzamiento oficial. 

Por El Litoral

Martes, 17 de diciembre de 2024 a las 10:36

La empresa organizadora informó este martes el lugar y fecha del lanzamiento oficial de la edición 2025 de los Carnavales de Corrientes. 

Será este viernes a 20 de diciembre a las 18 en el auditorio Julián Zini, ubicado en la calle Benjamín de la Vega 1669 de la Capital Correntina. 

10 noches y dos campeonatos

VER MÁS: Con 10 noches y dos campeonatos: así serán los Carnavales de Corrientes

El carnaval de este año contará con 10 noches de desfiles, tres noches de shows de comparsas y un esperado duelo de batería. Además, participarán comparsas de diferentes localidades, lo que dará lugar a dos campeonatos.

Con un calendario cargado de espectáculos y competencias, el carnaval promete ser uno de los eventos más destacados del año.

