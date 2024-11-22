Pingüinos ganó la primera final de la Copa Jorge Desagastizabal

La primera final de la Copa Jorge Desagastizabal en el ámbito de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) quedó en poder de Pingüinos que se impuso a San Martín 67 a 58 y de esta forma quedó a un paso del título. El segundo punto de la serie final, prevista al mejor de tres partidos, no tiene fecha confirmada de realización.

El equipo que conduce técnicamente Carlos Villalba (Jr.) dominó las acciones durante los tres primeros cuartos donde se impuso: 20-15, 13-12 y 19-14. En tanto que San Martín se quedó con el último parcial 17 a 15 pero no le alcanzó para dar vuelta el marcador final.

Agustín Tabernero con 16 puntos y Nicolás Bernel con 15 fueron los principales goleadores que tuvo Pingüinos durante el partido que se jugó en cancha de Juventus. Mientras que Gerónimo Ramallo con 15 y Mateo Rearte con 13 se destacaron en la ofensiva de San Martín.

La Copa Jorge Desagastizabal la disputan los equipos que finalizaron del quinto al octavo lugar de la etapa clasificatoria del torneo Oficial de primera división. En semifinales, Pingüinos dejó en el camino a Alvear y San Martín hizo lo propio con Hércules.

Don Bosco finalista en la Copa Fabián Sosa

Don Bosco superó a Malvinas 1536 Viviendas 55 a 49 y cerró 2 a 1 la serie semifinal y clasificó a la final de la Copa “Fabián Sosa” donde enfrentará a El Tala.

En el elenco colegial se destacaron Carlos Cazorla con 13 puntos y Sergio Blanco con 12, mientras que por el lado de "Las Mil" los mejores en ofensiva fueron Lucas Franco con 11 puntos y Leandro Malagueño con 10.

Esta copa la juegan los equipos que finalizaron del noveno al décimo segundo lugar de la fase clasificatoria del torneo Oficial de primera división.