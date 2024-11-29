Un correntino se tatuó el apellido del delantero Martirena tras su increíble gesto

En un emotivo gesto de agradecimiento, el fanático correntino José González decidió tatuarse el apellido "MARTIRENA" , tras el increíble gesto del jugador.

José González, un fanático correntino de Racing, vivió una experiencia única gracias a la solidaridad del defensor Gastón Martirena. Con el sueño de estar en la final de la Copa en Paraguay, José había organizado una rifa para recaudar dinero.

Martirena, al enterarse de la historia, no solo apoyó la causa sino que compró todos los números de la rifa, donando $150.000. Esto permitió que el hincha cumpliera su sueño de viajar a Asunción, donde no solo disfrutó del triunfo de su equipo, sino que también celebró junto a los campeones en el campo de juego.

Como muestra de agradecimiento, José se tatuó en la pierna "MARTIRENA", acompañado del minuto exacto en que el jugador uruguayo anotó el gol y su número de camiseta.