Nordeste dice presente en el Seven de la República

Este fin de semana, el rugby argentino vivirá su gran fiesta de cierre de temporada con el Seven de la República. Se concretará la 40ª edición del torneo masculino y la 8ª femenina.

La Unión de Rugby del Nordeste (URNE) dice presente en el evento nacional con sus dos seleccionados de primera división.

El evento, organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), se llevará a cabo los días 7 y 8 de diciembre en el Club Atlético Estudiantes (CAE) y el Paraná Rowing Club (PRC).

En el 2023, el equipo masculino de Nordeste alcanzó la Copa de Bronce, le ganó la final a Rosario, y se quedó con el noveno puesto.

Mientras que las chicas de la Urne quedaron en el podio y lograron el tercer puesto al vencer a Córdoba.

Este año, Buenos Aires defenderá los títulos obtenidos en 2023 por sus seleccionados masculino y femenino.

En la zona Campeonato de los varones participarán 16 equipos, en el Ascenso estarán 10.

La competencia femenina de primera reúne en la ronda Campeonato a 9 seleccionados y la misma cantidad estarán en Desarrollo.

También habrá un torneo de seleccionados femenino juveniles, pero Nordeste no clasificó.

Varones

El seleccionado masculino de Nordeste integra la zona 1 de la fase Campeonato junto a Buenos Aires, Mar del Plata y Alto Valle.

El debut será este sábado a las 10;20 frente a Mar del Plata. A las 17;20 jugará contra Buenos Aires y a las 19;40 lo hará frente a Alto Valle.

El ganador del grupo avanzará a la Copa de Oro y luchará por el título. El segundo jugará en la Copa de Plata, el tercero en la Copa de Bronce y el último disputará el Posicionamiento (descenso).

El plantel que definió Maximiliano Freschi para representar a Nordeste está compuesto por Ignacio Meabe, Santiago Meabe, Juan Martín Meabe, Gerónimo Albornoz, Mateo Fiat, Gino De Michelli, Julián Vilotta. Fernando Mantilla, Ignacio Baiter, Kalim Burlli, Santiago Muñoz y Nicolás Colussi.

Mujeres

El representativo femenino de la Unión de Rugby del Nordeste será parte de la zona 2 de la ronda Campeonato junto a Córdoba y Cuyo.

El primer partido será este sábado a las 10 contra Córdoba y a las 17.10 se medirá con Cuyo.

Para la etapa clasificatoria los 9 seleccionados fueron divididos en 3 grupos. Los tres primeros y el mejor segundo avanzarán a la definición por el campeonato.

El plantel de Nordeste, conducido por Facundo Segovia, está conformado por Cristal Escalante, Talia Rodich, Antonella Ibáñez, Zaira González, Soledad Maidana, Milagros Cabrera, Melisa Rodich, Claudia Giménez, Luciana Montangie, Estefanía Álvarez y Erica Espíndola.