San Martín espera por la recuperación de García y Regatas por la llegada de Gallizi

Después de más de 20 días, la Liga Nacional de Básquetbol regresará a Corrientes y los equipos de la capital provincial recibirán a Unión de Santa Fe.

En San Martín miran con detenimiento la recuperación del base Gastón García, mientras que en Regatas aguardan la llegada del pivote Tayavek Gallizi.

El domingo 19, desde las 20.30, San Martín recibirá al Tatengue. Mientras que el turno de Regatas frente al mismo rival será el martes 21 a partir de las 21.30.

El rojinegro jugó por última vez como local el viernes 26 de septiembre cuando venció a Atenas de Córdoba.

Después disputó cuatro partidos como visitante (1 triunfo y 3 derrotas) y ahora volverá al Fortín después de 23 días.

En la entidad del barrio La Cruz esperan por la recuperación del base Gastón García que arrastra una molestia en su tobillo izquierdo.

Esa lesión le impidió ser parte del encuentro frente a Ferro Carril Oeste en el barrio porteño de Caballito.

Si bien se aguardará hasta último momento al jugador santafesino, es complicado que pueda jugar el domingo.

“Si no está al 100% no se lo arriesgará y menos en esta parte de la temporada”, comentaron desde San Martín.

Es más probable que García vuelva a estar a disposición del DT Gabriel Revidatti el viernes 31 cuando San Martín reciba a Argentino de Junín

Por el lado de Regatas, jugó por única vez en Corrientes durante la presente temporada el domingo 28 de septiembre. Cuando vuelva a jugar en el estadio Raúl Argentino Ortíz de San Martín, donde hará las veces de local toda la Liga 25/26, habrán pasado también 23 días.Regatas debutó en Formosa donde superó a La Unión. Después venció a Atenas en Corrientes, perdió en su visita a Obras Basket y le ganó a Peñarol de Mar del Plata el sábado 4 de octubre.En el parque Mitre se recibió la buena noticia sobre el alta definitiva que recibió Tayavek Gallizi por parte de Flamengo y se lo espera en Corrientes en los próximos días.El pivote fue operado de una rodilla cuando jugaba para el “Fla” y tuvo que completar la rehabilitación bajo la supervisión de la entidad brasileña.Ahora que tiene el alta médica, quedó habilitado para sumarse al plantel de Regatas. Se lo aguarda para el fin de semana, a más tardar para este lunes.“Taya viene con el alta definitiva de los médicos de Flamengo. Con Luis Santos tenemos un pivote de nivel internacional, por lo que no necesitamos que esté al 100% desde el día uno. Lo vamos a ir acompañando, porque tener el alta médica no significa estar listo para competir ya”, manifestó Juan Manuel Varas, entrenador de Regatas.Después del encuentro contra Unión, Regatas viajará a Asunción, Paraguay, donde disputará el Grupo D de la Liga Sudamericana. El lunes 27 enfrentará a Pinheiros de Brasil, el martes 18 se medirá con Leones de Quilpué (Chile) y el miércoles 29 jugará contra el local San José.