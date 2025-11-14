Comunicaciones defiende su invicto en Mendoza

La continuidad de la Liga Argentina de básquetbol encontrará este viernes a Comunicaciones presentándose nuevamente en Mendoza. Esta vez será para enfrentar a Rivadavia Basket desde las 21.30 en lo que será su cuarto juego de la temporada.

Comunicaciones comenzó la gira por suelo mendocino con un agónico triunfo sobre Huracán Las Heras por 75 a 74 y de esta manera prolongó su invicto a tres partidos en el inicio de la temporada.

El Globo mendocino dominó gran parte del partido pero la visita le arrebató la victoria en el tramo final del juego. Benjamin Marchiaro (Huracán) y Lucas Machuca (Comunicaciones) fueron los goleadores del partido con 19 unidades cada uno.

En los últimos diez minutos del partido disputado el miércoles, Comunicaciones salió a ponerse a pocas posesiones pero Huracán administró la diferencia. La visita rompió la defensa a tres minutos del final y lo igualó en 69. En el peor momento de el "Globo" llegó un triple de Marchiaro y luego dos simples de Martin Irrutia le dieron una luz de ventaja. Pero Comunicaciones reaccionó a tiempo y en un abrir y cerrar de ojos se llevó el partido.

Luego del partido de este viernes, Comunicaciones cerrará su primera gira del torneo en Gálvez, Santa Fe, cuando el domingo enfrente a Santa Paula.

