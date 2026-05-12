Corrientes: avanzan las obras hídricas que buscan evitar inundaciones en el barrio Ponce

El Gobierno de Corrientes y la Municipalidad de la capital provincial avanzan en una obra hídrica para mejorar el escurrimiento del agua en el barrio Ponce y zonas cercanas. Se trata de la canalización Fernández, un proyecto de 1.800 metros destinado a reducir anegamientos e inundaciones tras lluvias intensas.

El gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Claudio Polich recorrieron la zona donde se ejecutan los trabajos. Según estimaciones oficiales, la intervención beneficiará a más de 28.000 ciudadanos.

La obra permitirá conducir el agua de cinco subcuencas hacia el arroyo Pirayuí, luego al Riachuelo y finalmente al río Paraná. El objetivo es evitar que las precipitaciones generen desbordes y afecten sectores urbanos y rutas cercanas.

Valdés sostuvo que la canalización apunta a dar respuestas concretas a los problemas hídricos de la zona. Además, destacó que la infraestructura ayudará a resolver situaciones recurrentes de anegamiento durante los días de lluvias intensas.

Trabajo conjunto

Por su parte, Polich remarcó la articulación entre ambas administraciones para concretar la obra. También detalló que el proyecto incluye 1.400 metros de canalización y otros 400 metros de vinculación.

En tanto, el titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, afirmó que los trabajos avanzan a buen ritmo. Según explicó, el nuevo sistema permitirá acelerar el escurrimiento y disminuir el riesgo de inundaciones en distintos barrios.

Desde el Gobierno señalaron que la intervención forma parte de una planificación urbana más amplia orientada a mejorar la infraestructura hídrica de la capital correntina.