Venta de Intercargo: el Gobierno adelantó la fecha para su traspaso a manos privadas

El Gobierno adelantó el plazo para avanzar con la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. La nueva fecha límite pasó al 2 de junio, cuando estaba previsto para el miércoles 10.

El cambio en el cronograma se formalizó este martes mediante la resolución 707, publicada en el Boletín Oficial.

La presentación de ofertas, a través de una plataforma online, había sido fijada originalmente para el 7 de mayo y los interesados podían consultar los pliegos hasta el 27 de abril. Luego, ambas fechas se reprogramaron para el 10 de junio y el 26 de mayo, respectivamente.

Este martes, el Gobierno volvió a modificar el esquema y acortó los tiempos para avanzar con la venta de Intercargo.

A finales de marzo, el Ejecutivo autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía.

Cómo quedaron los plazos de la privatización de Intercargo

Con el cambio dispuesto por el Gobierno, el plazo límite para los operadores interesados en adquirir la totalidad de las acciones de Intercargo se adelantó del 10 al 2 de junio a las 10 horas, a través de la plataforma Contrat.ar.

De esta manera, los interesados también podrán consultar las bases y condiciones de la licitación hasta principios de junio.

Según la resolución 282 —publicada a finales de marzo—, el procedimiento incluye la venta del 100% de las acciones de Intercargo y que cuenta con alrededor de 1.500 empleados. En 2024, la empresa quedó formalmente sujeta a privatización total por la ley Bases, y en marzo de 2025 un decreto presidencial autorizó el procedimiento bajo la modalidad de venta accionaria.

A mediados de abril, la Secretaría de Transporte aclaró que las mangas no se van a licitar porque la responsabilidad de la operación de las mismas va a ser responsabilidad de cada operador aeroportuario. No hubo cambios sustanciales, precisaron.

La venta de Intercargo se realiza bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye:

La transferencia integral de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos.

de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos. La salida total del Estado Nacional de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio.

de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio. La continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos , licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

de la empresa como unidad operativa, , y en los distintos aeropuertos donde presta servicio. El Gobierno informó que el precio mínimo fijado por las acciones de Intercargo es de US$45.120.000.

Intercargo fue creada en 1961 y brinda actualmente servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país.

Sus clientes incluyen a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en la Argentina, utilizando equipamiento propio o de Aerolíneas Argentinas.

TN