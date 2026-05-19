Corrientes: vecinos, policías y un perro salvaron a un anciano de morir por hipotermia

La Policía de Corrientes informó que un operativo de búsqueda en el paraje Mora, ubicado en la segunda sección rural de Goya, tuvo un final feliz gracias a la solidaridad comunitaria y la fidelidad de una mascota.

La alerta se encendió cuando un adulto mayor de 79 años se ausentó el lunes de su hogar y no regresó al caer la tarde. Con el descenso de la temperatura característico de la temporada, la preocupación de sus familiares y allegados fue en aumento.

Por tal motivo, los pobladores del paraje Mora se organizaron junto con los efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya para iniciar rastrillajes en las zonas aledañas.

El perro: un héroe en el monte cerrado

El operativo se extendió hasta que la búsqueda dio frutos a unos tres kilómetros de la vivienda del anciano. Los rescatistas caminaban por un sector de monte cerrado y de difícil acceso gritando el nombre del desaparecido, cuando un factor inesperado destrabó la situación.

El perro que acompañaba al hombre desde el momento de su desaparición comenzó a ladrar de manera insistente al escuchar las voces humanas.

La señal sonora se convirtió en la guía para el grupo de vecinos y los policías rurales, quenes pudieron orientarse y avanzar hasta ubicar la posición exacta del hombre.

Hallazgo, asistencia y traslado de urgencia

Al momento de ser encontrado por los equipos de rescate, el anciano se encontraba sentado en el suelo, completamente descalzo, desorientado y sin fuerzas para ponerse de pie debido al principio de hipotermia provocado por la exposición al frío ambiental.

Es así que se procedió a las primeras asistencias, siendo abrigado con prendas de contingencia y cargado para retirarlo del monte.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia hasta el hospital local, donde fue asistido y quedó bajo observación.