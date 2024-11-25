Orsi y Lacalle Pou asistirán juntos a la Cumbre del Mercosur

Yamandú Orsi, presidente electo en Uruguay por el Frente Amplio en el balotaje del domingo 24 de noviembre, se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou y además asistirán juntos a la Cumbre del Mercosur que se desarrollará el 5 y 6 de diciembre en Montevideo.

Lacalle Pou recibirá a Yamandú Orsi este martes y desde el entorno del presidente electo se informó la comunicación con Presidencia y la concreción del encuentro.

Además, se confirmó lo que había adelantado Lacalle Pou en los últimos días acerca de que invitaría al presidente electo, sea quien sea, a la Cumbre del Mercosur que se realizará en Montevideo los días 5 y 6 de diciembre.

La invitación a Orsi también llegó este lunes de mañana, y el objetivo es presentar al presidente electo ante quienes serán sus pares dentro del bloque regional que Uruguay integra con Brasil, Argentina y Paraguay.

El presidente electo Yamandú Orsi aseguró que apostará por el “diálogo nacional”.

Orsi, quien obtuvo cerca del 49% de los votos, recordó que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay. “Triunfa una vez más el país de la libertad, de la igualdad y también de la fraternidad”, dijo.

“Larga vida a nuestro sistema democrático. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, con nuestros planteos pero también escuchando lo que dicen los demás”, agregó.

El presidente electo destacó que hay una parte del pueblo que está “con otros sentimiento”. “Esa gente también nos tendrá que ayudar a construir un país cada vez mejor. A ellos también los precisamos. El mensaje que no puede ser otro de que sigan abrazando las banderas y las ideas”, alentó Orsi.

“Voy a ser el presidente que construya un país más integrado. Nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista social económico y político. Tendrá que ser este también un país que camine hacia el desarrollo, la prosperidad, el del crecimiento nacional, del país que avance. Y a eso les invito a todos y todas (...) Hay hacemos con fuerza la idea de que Uruguay es uno solo”, dijo.

Yamandú Orsi se reunió este lunes con el exmandatario José Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky en la chacra que viven ambos en Rincón del Cerro.

Una vez finalizado este encuentro, que duró casi dos horas, el presidente electo por el Frente Amplio señaló que se puso "al día por temas de salud y de campaña". "Uno tiene que ser agradecido con lo que hicieron estos veteranos por mí", aseveró.

"Me habló de su experiencia. El Pepe habla de su experiencia y ahí desliza qué es lo que piensa, tiene la sabiduría de no plantear las cosas como consejo, sino cómo él armó y cómo es la Presidencia", agregó.