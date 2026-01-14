Estados Unidos congela la entrega de visas a inmigrantes de 75 países

Estados Unidos anunció el miércoles que a partir del 21 de enero suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de inmigrantes en el país. Entre las naciones afectadas estarían Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay.

Las visas temporales de turismo y negocios, como la B1/B2, no entrarían dentro de esta suspensión.

“El Departamento de Estado suspenderá temporalmente la tramitación de visados de inmigrantes procedentes de 75 países cuyos migrantes reciben ayudas sociales del pueblo estadounidense en proporciones inaceptables”, señaló el organismo mediante una publicación en su perfil oficial de X.

La suspensión de visados, continuó el comunicado, “permanecerá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza el pueblo estadounidense”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, había hecho eco de esta información minutos antes de que el Departamento de Estado lo confirmara en sus redes y aclara el tipo de visas que serán congeladas. La vocera había publicado en su cuenta de X una nota de Fox News que adelantaba la decisión. “Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”, publicó Leavitt.

El medio Fox News reportó primero que, de acuerdo a un memorando del Departamento de Estado, se ordenó a los funcionarios consulares rechazar visas según la ley vigente, mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó a Fox News que el organismo “utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”.

“La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar social”, agregó.

La lista de los 75 países cuyos trámites de visa de inmigrantes que estarían suspendidos

La lista de los países afectados bajo la nueva medida incluye a países de Asia, África y Latinoamérica.

De acuerdo con lo reportado por Fox News, la lista de los 75 países por región.

En Latinoamérica, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. Otros países del Caribe que están en la lista de suspensión son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis), Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.

En Asia, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Bután, Birmania (Burma), Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.

Las naciones del continente africano cuyo visado queda suspendido son:Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda.

Según Fox News, el nuevo enfoque de la administración trumpista permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido en el pasado ayudas económicas del Estado o hayan sido institucionalizadas.

Las excepciones a la suspensión para visas de inmigrantes serían “muy limitadas”, de acuerdo a lo reportado por Fox News, y solo se permitirán una vez que los solicitantes superen la evaluación de los agentes consulares vinculada a la condición de carga pública.

Las pautas del visado B1/B2 que cambiaron en enero de 2026

Los programas de emisión de visados ya han sufrido otros cambios en lo que va de mes. El 6 de enero, el Departamento de Estado había actualizado la lista de naciones cuyos solicitantes deberán pagar una fianza obligatoria de entre 5.000 y 15.000 dólares como condición adicional para tramitar una visa B1/B2, la visa de turismo y negocios que emite Estados Unidos.

Según la nueva resolución, los ciudadanos de los países de la lista que resulten elegibles para una visa B1/B2 deberán depositar una fianza de USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000. El monto que corresponda será definido durante la entrevista consular, dijeron, y solo podrá pagarse a través de Pay.gov, sin intermediarios. Ese nuevo trámite exigirá también la presentación del Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.

El nuevo listado, que hasta hace pocos días incluía principalmente a países africanos, pasó de 13 a 38 países e incorporó a Cuba y a Venezuela.

