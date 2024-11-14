¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 14 de noviembre

Por El Litoral

Jueves, 14 de noviembre de 2024 a las 07:03

Volvió a ser condenado en Corrientes un viejo conocido del narcotráfico
Un menor llorando fue rescatado cuando intentaba subir al puente Belgrano
Corrientes: se espera un aumento de temperatura con máximas de hasta 37 grados
Comenzó a circular el nuevo billete de 20.000 pesos: las medidas de seguridad
Video: ladrones asaltaron un auto y se llevaron una fuerte suma de dinero
Maltrato animal en la Costanera: un hombre pateó a los gatos de la colonia felina
Tras la denuncia de irregularidades de la Tarjeta Mbareté, iniciaron sumarios y controles
Cómo se pagará el plus de refuerzo del mes de noviembre
Confirman la condena para CFK a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos
Incautaron 100 kilos de carne vacuna de una faena ilegal
 

Últimas noticias

