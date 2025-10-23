¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

museo Inundaciones en Corrientes escuelas técnicas
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 23 de octubre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 07:02

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes se alista con 300 obras en exhibición

Boleta Única Papel en Corrientes: paso a paso para votar con la BUP el 26 de octubre y claves del aula de sufragio

La Unne recupera la carrera de Farmacia: la Facena ofrecerá la titulación de 5 años por la demanda laboral regional

Policías de Corrientes salvaron la vida a una joven de las aguas del Río Uruguay

Con alegatos inicia el juicio al psicólogo acusado de abuso sexual en Itá Ibaté

Provincia reveló que sucederá con las escuelas técnicas ante el posible recorte presupuestario

En lancha acercaron provisiones a más de 20 familias aisladas en campos de San Luis del Palmar

Atraparon a dos personas con armas y carne de ñandú, en Corrientes

Diputados sancionó la protección del Dorado como Monumento Natural de Corrientes

Corrientes se prepara para la 31ª edición del Super Seven del Nordeste en Taraguy

