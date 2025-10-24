¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mariano Cúneo Libarona Autopista Panamericana Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 24 de octubre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 07:08

Multa de $77.000 por sacar selfies o fotos a la Boleta Única en las elecciones de Corrientes

Hallaron en Tucumán a una camioneta buscada por un choque fatal en Corrientes

Robo en Resistencia: detuvieron a una correntina acusada de sustraer $5 millones en joyas

Corrientes: denuncia por violencia de género derivó en el hallazgo y secuestro de marihuana

Elecciones: no habrá clases este viernes y lunes en 348 escuelas de Corrientes

Regatas presentó la camiseta para su regreso a Liga Sudamericana

Corrientes: un joven murió electrocutado tras tocar un cable de alta tensión en Santo Tomé

Necesitan $1.000.000 para salvar a una perra con leishmaniasis y alimentar 150 animales

Quini 6 Siempre Sale en Corrientes: más de $7 millones para un apostador de Esquina

Fin de semana lluvioso en Corrientes: advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes

