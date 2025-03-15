Las noticias más importantes del 15 de marzo

Nuevos casos de dengue en Corrientes: ya son 13
Multimillonaria obra: proyectan una rotonda en el acceso a un barrio
Atraparon a un hombre acusado de abuso sexual
Tragedia en Capivarí: un cable de alta tensión electrocutó a 16 vacas y puso en riesgo la vida de una familia
Demora en el puente Chaco-Corrientes por un siniestro vial que involucró a tres vehículos
Bomberos combatieron por 17 horas un incendio que afectó a tres estancias
Chaco confirmó la primera alianza electoral entre la UCR y La Libertad Avanza
Tassano anunció un aumento salarial del 52% en el básico durante el año para municipales
