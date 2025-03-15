¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 15 de marzo

Por El Litoral

Sabado, 15 de marzo de 2025 a las 07:15

Nuevos casos de dengue en Corrientes: ya son 13

Multimillonaria obra: proyectan una rotonda en el acceso a un barrio

Atraparon a un hombre acusado de abuso sexual

Tragedia en Capivarí: un cable de alta tensión electrocutó a 16 vacas y puso en riesgo la vida de una familia

Demora en el puente Chaco-Corrientes por un siniestro vial que involucró a tres vehículos

Bomberos combatieron por 17 horas un incendio que afectó a tres estancias

Chaco confirmó la primera alianza electoral entre la UCR y La Libertad Avanza

Tassano anunció un aumento salarial del 52% en el básico durante el año para municipales

Multimillonaria obra: proyectan una rotonda en el acceso a un barrio

Bomberos combatieron por 17 horas un incendio que afectó a tres estancias









 

