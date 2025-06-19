¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de junio de 2025

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 07:08

Murió un hombre en Corrientes tras un choque sobre el arroyo Batelito

Fallo inédito en Corrientes: indemnizan a un preso por trabajo no remunerado en la cárcel

Corrientes se quedó sin veranillo de San Juan y el invierno arranca con heladas

Con avistaje de aves, flora y cultura local, lanzan una salida de ecoturismo en Riachuelo

Un merendero lanza una campaña solidaria de colchones y ropa de abrigo

Cuenta regresiva para la Regata Corrientes – Empedrado

Leandro Paredes, a un paso de Boca: aceptó la oferta y solo resta ejecutar la cláusula

Cristina Kirchner le habló a la militancia: “Vamos a volver, con más unidad y fuerza”

Ituzaingó: un hombre fue detenido con casi 2 kilos de droga

Teatro Vera: el director Pepe Cibrián dictará un seminario musical 

