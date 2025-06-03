¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 03 de Junio de 2025

Por El Litoral

Martes, 03 de junio de 2025 a las 07:19

Alarmante cifra de femicidios en Corrientes en los últimos 10 años

Corrientes: despiden a una funcionaria que participó de una fiesta durante una inundación

El 100% de los alumnos secundarios de Bella Vista ya cuentan con una notebook

Cortan el tránsito en la costanera de Paso de los Libres por la crecida del río Uruguay

Nafta más barata: YPF bajará los precios para quienes carguen durante la madrugada

Declaran la nulidad de la intervención del Partido Autonomista

Autos híbridos: cómo son los nuevos vehículos que usará la Policía de Corrientes

Corrientes: cierran paso fronterizo con Brasil por la crecida del río Uruguay 

Fuerte avance en la construcción del Instituto de Oncología de Corrientes

Regatas - San Martín, a todo o nada por un lugar en cuartos de final

