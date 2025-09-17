Las noticias más importantes del 17 de septiembre de 2025

Marcha Universitaria Federal: la Unne definió cómo será la movilización en Corrientes y Chaco
Hallaron muerto al sereno que había desaparecido en Santo Tomé
Por la crisis salarial, crece la fuga de docentes: 5% dejó su cargo en universidades
Lluvias y calor en Corrientes con temperaturas de 35ºC
Bolsonaro fue hospitalizado tras sufrir una descompensación bajo arresto domiciliario
A un mes de su apertura, el Pediátrico de Goya ya realizó casi 3 mil atenciones
Automóvil despistó en la Autovía 14 y cayó a un canal de desagüe
El Banco Nación profundiza su misión en la economía con más cercanía a la gente
Corrientes: desmienten despidos en el Establecimiento Las Marías