Unne Felinos calor en Corrientes
Las noticias más importantes del 17 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 07:10

Marcha Universitaria Federal: la Unne definió cómo será la movilización en Corrientes y Chaco

Hallaron muerto al sereno que había desaparecido en Santo Tomé

Por la crisis salarial, crece la fuga de docentes: 5% dejó su cargo en universidades

Lluvias y calor en Corrientes con temperaturas de 35ºC

Bolsonaro fue hospitalizado tras sufrir una descompensación bajo arresto domiciliario

A un mes de su apertura, el Pediátrico de Goya ya realizó casi 3 mil atenciones

El otro Milei

Automóvil despistó en la Autovía 14 y cayó a un canal de desagüe

El Banco Nación profundiza su misión en la economía con más cercanía a la gente

Corrientes: desmienten despidos en el Establecimiento Las Marías

