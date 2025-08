Paro de transporte en el país: intentan sofocar la huelga de colectivos

En la Casa Rosada dan por hecho que este miércoles habrá paro de subtes, trenes, aviones, camiones y barcos y no harán nada por evitarlo. Cerca de Javier Milei tildaron de “política” a la huelga convocada por la alianza de gremios del transporte y optaron por confrontar con los sindicalistas del “ala dura” sin abrir instancias de diálogo o negociación.

Con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que aglutina a los colectiveros, el panorama del Gobierno es distinto. El gremio de Roberto Fernández no adhirió al paro de este miércoles y en cambio convocó a un cese de actividades para el jueves, en un gesto de diferenciación de jefes sindicales intransigentes, como Pablo Moyano (Camioneros) y Pablo Biró (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas).

La medida de fuerza está anunciada por 24 horas y afectaría a la mayoría de las líneas de colectivos de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

No obstante, antes (el miércoles por la tarde) está prevista una reunión entre la UTA y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero. Allí, la expectativa del Gobierno es que se llegue a un entendimiento para evitar el paro de colectivos del día siguiente.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no sólo dijo que los gremios que van al paro mañana son “defensores de sus privilegios en perjuicio de la gran mayoría” sino que cruzó a los líderes sindicales que motorizan la medida, uno por uno.