El comunicado de Williams sobre el estado de salud de Franco Colapinto tras el choque

Franco Colapinto chocó en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas y está en riesgo su participación en la carrera principal del domingo. El piloto argentino rozó una barrera de contención en la curva 16 y perdió el control del vehículo.

A pesar de haberse retirado por sus propios medios de la pista, el piloto fue trasladado por el Medical Car y horas más tarde, Williams lanzó un comunicado sobre su estado de salud.

“Durante la clasificación, Franco sufrió un impacto significativo de más de 50G, lo que requirió una revisión médica”, explicó la escudería.

“Un impacto de esta magnitud es obviamente grave y deberá ser evaluado nuevamente mañana para determinar si está en condiciones de correr. La salud de Franco es lo más importante, y nos alegra que, en general, esté bien”, agregaron en el comunicado.

Para cerrar, dieron a conocer que en las próximas horas darán más actualizaciones sobre el piloto argentino.