Javier Milei irá a la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei viajará el próximo 6 de diciembre a Montevideo para participar de la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera a la que irá en lo que va de su mandato y la última de la que participará el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou que que en marzo entregará el poder Yamandú Orsi.

Un nuevo cruce con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego del frío saludo que compartieron en el G20 de Río de Janeiro. Un probable primer encuentro con el flamante presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, especialmente invitado para la ocasión. Y la chance de un eventual apretón de manos con su par chileno Gabriel Boric, luego de los cortocircuitos entre ambos que terminaron empañando la celebración en el Vaticano de los 40 años de Tratado de Paz y Amistad con Chile, aparecen en la carpeta de agenda para el mandatario argentino.

A diferencia del faltazo en la reunión anterior en Asunción -fue el único ausente y en su reemplazo estuvo la entonces canciller Diana Mondino-, Milei ya confirmó que estará en Montevideo junto a sus pares del bloque regional, recientemente ampliado con la incorporación (aún con voz pero sin voto) de Bolivia.

“Yo creo que en la cumbre de diciembre...nos sentaremos a hablar, a dialogar, a ver cuál es el mejor camino para todos los países”, afirmó el canciller Gerardo Werthein que dio a entender que será el Presidente quien negocie ese mejor camino con sus pares Lula da Silva, Lacalle Pou, Santiago Peña (Paraguay) y Luis Arce (Bolivia).

Mientras un eventual anuncio de acuerdo comercial con la Unión Europea parece desinflarse por el rechazo de países como Francia -así lo aclaró el presidente Emmanuel Macron en su visita a Buenos Aires- Argentina insistirá con la propuesta de autorizar los tratados de libre comercio (TLC) que Lacalle Pou vino sosteniendo, en soledad, mientras los países de la denominada Patria Grande se oponían.

