También a un cónsul en eeuu

Echaron al embajador en España

Por El Litoral

Miércoles, 27 de noviembre de 2024 a las 20:07

En el marco de las reformas que está llevando adelante el Ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, el Gobierno decidió este miércoles echar al embajador argentino en España, Roberto Bosch, y al cónsul en Nueva York, Pablo Piñeiro Aramburu, por diferencias con la actual gestión.
En el primero de estos casos, las autoridades nacionales todavía están evaluando quién será el reemplazante, ya que se trata de un puesto clave para las relaciones con los organismos europeos, mientras que en la ciudad estadounidense fue designado Gerardo “Gerry” Díaz Bartolomé, que hasta el momento estaba al frente de la comunicación en la Cancillería.
Así lo informó la propia cartera a través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X, eln el que precisaron que el diplomático “asumirá próximamente sus funciones en los Estados Unidos de América”.
Tanto Bosch como Piñeiro Aramburu habían sido designados durante la administración de Alberto Fernández y hasta el momento permanecían en el cargo por decisión de la ex canciller Diana Mondino, quien no hizo grandes recambios del personal que estaba vigente.
De hecho, Bosch era el segundo de Ricardo Alfonsín cuando el radical estuvo al frente de la representación argentina.

