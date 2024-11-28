Causa de los seguros: indagan al broker Martínez Sosa y a la secretaria de Alberto

Tras la declaración de Alberto Fernández en la causa de los seguros, el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa e histórica secretaria del expresidente, María Cantero, fueron citados por el juez Julián Ercolini para declarar hoy como imputados.

La cita era a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py, al igual que lo hizo ayer el exmandatario. Sin embargo, los abogados defensores de ambos adelantaron que presentarían escritos para defenderse de las acusaciones.

Héctor Martínez Sosa comenzó a ser investigado por el estudio de 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de brokers durante el gobierno de Fernández. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron $3.453.302.770, unos 17 millones de dólares.

La investigación reveló que de los 25 contratos, 19 quedaron en manos de Martínez Sosa. Una auditoría de Nación Seguros reveló que entre los 19 contratos aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes y la Corte Suprema, entre otros.

Martínez Sosa recibió más de $360 millones en comisiones durante la gestión de su amigo. El 9 de septiembre, el juez que lleva adelante la causa ordenó embargar más de $105 millones de comisiones que el Estado nacional le adeuda al empresario y a otras nueve personas investigadas en la causa Nación Seguros.

Según pudo saber TN, son pagos de contratos del año pasado que debería cobrar el empresario, amigo de Alberto Fernández y esposo de su exsecretaria María Cantero, que habría actuado como intermediario en distintas contrataciones de aseguradoras de organismos públicos.

María Cantero, por su parte, también es investigada en el mismo sentido. La Justicia también analiza si la exsecretaria de Alberto Fernández hizo negocios con exministros. Los chats incluidos en la causa revelan que ambos mantuvieron conversaciones con el excanciller Santiago Cafiero y los titulares de Defensa y Obras Públicas, Agustín Rossi y Gabriel Katopodis.

Las conversaciones en poder del juez federal Julián Ercoloni no solo muestran que Martínez Sosa estuvo varias veces en la Quinta Presidencial de Olivos y hasta incluso se reunió en secreto con el exmandatario Alberto Fernández, sino que Cantero también mencionó, dialogó o intentó acercarse a exministros y funcionarios del gobierno para cerrar nuevos convenios.

“Me acaba de decir Kato (en alusión a Katopodis) que lo que le pediste de corredores viales ya está. Que cualquier cosa lo llames”, le dice la mujer a su esposo. En efecto Héctor Martínez Sosa Y CIA S.A. tuvo más de $10 millones en comisiones de la Dirección Nacional de Vialidad (que durante la gestión de Fernández estuvo bajo el área de Obras Públicas). En el entorno de Katopodis aseguraron a este medio que “no van a hacer ningún comentario”.

Tras la declaración de Fernández del miércoles y la presentación de Martínez Sosa y Cantero de este jueves, quedarán 36 indagatorias pendientes en la causa de los seguros. Entre ellas las del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otros exfuncionarios del mismo organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.

Alberto Fernández negó haber ayudado a Martínez Sosa con los seguros: “Jamás pedí que pasen por sus manos”

Durante su declaración, el fiscal Carlos Rívolo le preguntó si podía mostrarle un chat que forma parte de la causa, una solicitud que Fernández aceptó. Según pudo saber TN, se trata de un mensaje en el que su secretaria privada, María Cantero, le dice: “Héctor (Martínez Sosa, su marido) tiene un problema con un contrato de Cancillería”. La respuesta del exmantarario fue: “Yo me ocupo”.

El fiscal, entonces, le pidió que explicara el significado de esa frase. En ese momento, Fernández relató: “Faltaban nueve u ocho meses para dejar el Gobierno y me anoticio de que en la Cancillería querían cambiar el asesor de seguros. Lo llamé al Canciller y le pregunté si tenía algún problema con los seguros, porque estaban pidiendo un cambio de asesor. ´Yo no pedí nada´, me dijo el canciller, que era Santiago Cafiero. Y le dije: “Fijate porque algún pícaro debe estar queriendo hacer un negocio. Mi intervención fue por un seguro de Provincia ART, no tenía nada que ver con nación seguros”

“Como pueden ver, en el chat habla sola María Cantero, y la única respuesta que obtiene es un lacónico “ya me ocupo”. El “ya me ocupo” consistió en llamar al Canciller y preguntarle si había algún problema con el seguro de provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ese es el sentido de lo que hablé y del “ya me ocupo”.

El expresidente llegó a la sala del piso cuatro de Comodoro Py, presentó un escrito de descargo e hizo una declaración vinculada con el decreto de Nación Seguros. Tras ello, negó haber tenido vinculación con la maniobra fraudulenta. Se limitó a contestar solo lo que le preguntó su abogada, Mariana Barbitta.

Pasado el mediodía finalizó la indagatoria y Alberto Fernández se retiró del recinto, una vez más, sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, quien sí habló con los periodistas fue su defensora, que aseguró que la indagatoria fue “tensa”. “Por el planteo de recusación que viene sosteniendo el doctor (Alberto) Fernández con el juez Ercoloni era casi lógico que la situación iba a ser tensa, inclusive le planteó que el rechazo de la nulidad tuvo que ver con esta arbitrariedad”, expresó Barbitta.

En tal sentido, sostuvo que el decreto de los seguros “es jurídicamente impecable, legítimo y está sostenido en el marco de una decisión administrativa”. “No hay ninguna discusión sobre el decreto, el objetivo estuvo relacionado con cortar la carterización. La propuesta del decreto, que tuvo sus antecedentes en años anteriores, como en 2021 respecto de YPF, era de limitar que las divisas salgan al exterior”, añadió la defensora. En ese sentido, insistió que “el tema de la tercerización está alejado del decreto” y aseguró que pedirán la nulidad de la indagatoria.

Por otra parte, precisó que Fernández, durante su declaración, explicó cómo es el proceso de los seguros y advirtió que “de ninguna manera habilitó ningún tipo de intervención”. “Alberto Fernández en ningún momento beneficio a nadie, el decreto excluía la posibilidad de intermediación. Esto (la indagatoria) tiene que ver con un direccionamiento político, se puso en juego una política que no es judiciable”, insistió Barbitta.

Por último, señaló que el expresidente recusó al juez Ercolini porque siente que “no está ante un juez imparcial”. “No le garantizan seguridad y tranquilidad como deberían hacerlo a todos los ciudadanos cuando se enfrentan a una situación judicial”, completó.