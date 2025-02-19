Pichetto le contestó a Jonatan Viale: “No hay nadie que te quiera, pibe”

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA que difundió Javier Milei tuvo sus coletazos entre los periodistas y algunos dirigentes políticos. Un round indirecto protagonizaron Jonatan Viale y Miguel Ángel Pichetto. El conductor fue crítico al hablar del diputado y el legislador nacional sacó una dura respuesta: "Mírate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe".

Pichetto salió al cruce de las palabras que le había dedicado Viale el martes por la noche al hacer su descargo en TN, luego de la polémica por la difusión del video crudo de la entrevista realizada al Presidente donde se ve cómo Santiago Caputo interrumpe el diálogo para darle indicaciones al mandatario.

El periodista fue duramente criticado por colegas y por algunas figuras políticas, quienes consideraron que debería haber reaccionado con algún tipo de queja por la irrupción del asesor estrella en medio del reportaje al mandatario. Pichetto fue uno de los que lo criticó, el hijo de Mauro Viale le salió al cruce y ahora el diputado de Encuentro Republicano redobló la apuesta.

"No entiendo por qué te enojaste conmigo, si vos mismo admitiste que cometiste un error", sostuvo Pichetto en su mensaje difundido en X. "Y me sorprende aún más que te hayas identificado sin dudarlo en la frase 'periodista al servicio del poder'. Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista", añadió, pícaro.

El histórico dirigente peronista hizo alusión a la respuesta de Viale a los colegas periodistas y los dirigentes políticos que hablaron en contra del conductor, entre los que figuraba el mismo Pichetto.

"Tu valoración respecto de quién es buena o mala gente: mirate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe", lanzó el rionegrino contra Viale.

Qué dijo Jonatan Viale contra Miguel Ángel Pichetto

En su extenso descargo por TV, Viale arremetió contra los políticos que lo criticaron por su entrevista a Milei. En primer lugar, el diputado Miguel Ángel Pichetto.

"Me dijo a mi ‘periodista al servicio del poder’. Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político, el senador que le cuidó los fueros a Cristina para que no vaya presa", lo describió.

Viale dijo que no acepta que “los políticos ladrones” le den “cátedra de moral”.

El descargo completo de Pichetto

Estimado @JonatanViale

Anoche, en tu sentido monólogo, afirmaste que mis dichos radiales te dieron la motivación para levantarte de la cama y presentarte a tu trabajo. No entiendo por qué te enojaste conmigo, si vos mismo admitiste que cometiste un error. Y me sorprende aún más que te hayas identificado sin dudarlo en la frase "periodista al servicio del poder". Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista. Como te dije alguna vez, es importante construir una carrera larga y exitosa, especialmente larga. El tema es que te gusta demasiado este gobierno y deberías buscar un lugar cerca de Adorni para defenderlo. Pero cuidado, porque te puede pasar como Icaro y acercarte tanto al poder y al fuego, te puede quemar. Vos tenés otro sentimiento muy jodido, que se te nota, es el odio. Ayer hablaste desde el odio. La pregunta es qué tengo que ver yo con la entrevista de Milei, los errores cometidos y tu enojo con Caputo. Y con tu obsecuencia, que la vio todo el país. Tu valoración respecto de quién es buena o mala gente: mírate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe.



(Con información de Clarin)

