Milei: el acuerdo con el FMI se cerrará “a mitad de abril”

El día después de que Diputados aprobara el DNU que firmó para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Javier Milei aseguró este jueves que el nuevo programa con el organismo internacional estará cerrado a mediados de abril.

"A mitad de abril", le contestó el Presidente al sitio web Bloomberg Línea. De este modo, el jefe de Estado busca enviar otra señal a los mercados respecto a las conversaciones que mantiene el Gobierno con el FMI.

La expectativa en el equipo económico es que en estos días se alcance un entendimiento técnico con el staff (Staff Level Agreement) y que luego lo termine de aprobar el Directorio del organismo en Washington.

La palabra de Milei llega horas después de que la Cámara de Diputados aprobara el DNU que habilita un programa de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) por 10 años (hasta 2035) con un plazo de gracia de 4 años y seis meses. El miércoles a la tarde, desde la Oficina del Presidente habían definido la votación de la Cámara baja como "un mensaje" a los acreedores "que demuestra madurez y grandeza".

Los fondos serán para refinanciar durante los próximos 4 años los pagos de capital del programa acordado en 2022 (vencen unos US$ 14.000 millones) y cancelar parte de las Letras Intransferibles en poder del Banco Central. Se hablaba de un total de US$ 20.000 millones entre la plata para pagar vencimientos y los fondos nuevos. Pero el Gobierno aún mantiene en secreto el grueso de los detalles.