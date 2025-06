PRO: Macri volvió a la calle ante una elección de alto riesgo

En vísperas del cierre de listas pautado para el próximo 29 de marzo, de cara a las elecciones legislativas de este año en la Ciudad de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal salieron este sábado a recorrer distintos barrios porteños. La iniciativa del partido amarillo fue acompañada por otros dirigentes, que también se sumaron a dialogar con los vecinos.

Por primera vez en casi dos décadas de hegemonía porteña, el PRO enfrenta una amenaza que puede comprometer su continuidad en el poder de la Ciudad de Buenos Aires. El avance de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, plantea un escenario inédito: disputar el electorado anti K con un partido que comparte afinidad ideológica, pero que busca desplazar al PRO como fuerza dominante en el distrito más relevante del país; y que el kirchnerismo gane por primera vez en la capital de la Argentina.

Quedó claro que habrá tres fuerzas que llegaron a la línea de largada con inusual paridad, el PRO de los Macri, LLA de los Milei, y el kirchnerismo encolumnado detrás de Leandro Santoro. Pero otros dos postulantes, el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de la UCR, Martín Lousteau, que aunque más rezagados, pueden obtener porcentajes que alteren el resultado final.

En el búnker del PRO de la calle Balcarce trabajan el trazo fino de la previa electoral Mauricio Macri; su primo y jefe de gobierno; Jorge Macri; la jefa de campaña, María Eugenia Vidal; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut); el asesor Fernando De Andreis; y el consultor Antoni Gutiérrez Rubí.