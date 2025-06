La Nación derribó un monumento de Osvaldo Bayer y crece el repudio

El derribo del monumento que rendía tributo al periodista, escritor e historiador Osvaldo Bayer (1927-2018), este martes, en el puesto policial de Güer Aike, a pocos kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, originó una avalancha de repudios entre escritores, historiadores, periodistas y lectores. El escultor Miguel Jerónimo Villalba difundió una carta pública en la que expresó su rechazo a la demolición de la obra con una retroexcavadora y acusó al Gobierno de querer “destruir nuestra historia y nuestros derechos por conocerla y recordarla”. El monumento tenía cuatro metros de altura.

El artista explicó que la escultura, que había sido inaugurada el 24 de marzo de 2023, formaba parte de un proceso de reivindicación de las “Huelgas del 20″, en referencia a las huelgas de trabajadores rurales en la Patagonia, entre 1920 y 1922, que fueron reprimidas por el ejército nacional y concluyeron con el penoso saldo de más de mil quinientos trabajadores y dos conscriptos asesinados. Bayer reconstruyó este episodio en su clásico de no ficción Los vengadores de la Patagonia trágica (conocido luego como La Patagonia rebelde). El director Héctor Olivera estrenó una recordada versión cinematográfica en 1974, con guion de Bayer, Olivera y Fernando Ayala. Al pie del monumento derribado, se podía leer: “Usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”.

El acto iconoclasta, que algunos compararon con la quema de libros llevada a cabo por regímenes autoritarios en el pasado, fue interpretado como otro avance de la “batalla cultural” del anarcocapitalismo criollo: esta vez, en la efigie de un intelectual anarquista de izquierda apreciado por un gran sector de la sociedad argentina. El hashtag #Bayer se volvió trending topic en redes sociales. A través de un comunicado, autoridades del gobierno de Santa Cruz, que encabeza Claudio Vidal, exigieron al Gobierno nacional la restitución de la obra.

“Osvaldo Bayer fue uno de los intelectuales e historiadores más brillantes e importantes de nuestro país, y la persona más digna que conocí -dice a LA NACION el editor Ignacio Iraola-. Lo traté desde 1993, con visitas asiduas a El Tugurio, nombre con el que Osvaldo Soriano bautizó su casa del barrio de Belgrano, y fui su compañero en viajes al interior y a la costa para presentar sus libros. Siempre dispuesto a apoyar causas justas, a sus ochenta años hacía kilómetros en un micro para ir a defender figuras que no estaban en el radar coyuntural, pero tenían relevancia para él. Por ejemplo el caso del indio Arbolito [el jefe ranquel Nicasio Maciel]. Fue el primero en dar voz a las Madres de Plaza de Mayo en el extranjero, cuando durante su exilio en Alemania, escapando de la dictadura, les organizó una conferencia de prensa. Y fue el ‘descubridor’ de los abusos durante la Semana Trágica en la Patagonia, algo que se enlaza con esta animalada de ayer, como es la destrucción de una obra conmemorativa. Esto habla de la ignorancia en la que se vive y de la ira que se fomenta día a día. Pero Bayer siempre va a estar a través de su obra, sus libros, su compromiso, mientras que a los brutos solo los veremos pasar”.

Para la historiadora del arte Andrea Giunta, “tirar abajo una imagen que recordaba al autor de Los vengadores de la Patagonia trágica en la tierra en la que las barbaries de los poderosos sucedieron, y suceden, es un nuevo acto de barbarie”. “No se trata de evaluar el valor estético de la imagen -remarca-. Es probable que muchas voces especializadas argumenten sobre tal aspecto. Lo que cuenta es que la imagen, erigida para recordar, no solo fue eliminada. Se trató de un acto de propaganda. La destrucción fue filmada y transmitida. Una acción plena de sadismo, acorde a los tiempos de extrema violencia simbólica, verbal y real que estamos transitando. Un monumento, una imagen pública, responde a una historia colectiva. Muchos monumentos han provocado desacuerdos. El proceso de una imagen pública, el sentido de su existencia, se vincula a tales debates. La Dirección Nacional de Vialidad argumenta la inviabilidad del monumento que recordaba a Bayer por razones de circulación. Si esto fuese cierto, deberían haberla trasladado. Pero su publicitada demolición no hace más que confirmar los discursos de odio que cada día escuchamos de quienes transitoriamente están a cargo del país”.



“Es inconcebible, el colmo de los colmos -dice el historiador José Emilio Burucúa a este diario-. He sido amigo de Bayer y aprecio su compromiso y su obra, aunque no esté de acuerdo con algunos aspectos. Los vengadores de la Patagonia trágica es un gran libro. Vivió en Alemania mucho tiempo, y tenía una cultura alemana que le daba el rigor y la pasión con los que escribía. Es una profanación destruir un monumento erigido a un muerto, que ha sido un escritor, básicamente, perseguido y que puso su vida en riesgo tantas veces. No hay el más mínimo respeto que se debe a una personalidad como la suya y la de hombres y mujeres que se han sumergido en la reflexión sobre la realidad y la política en la Argentina. Esto está alentado desde el Gobierno, desde ya, como pasaba antes con el kirchnerismo. Parece que estamos condenados a padecer esta maldad en acto”.

“Igual que los talibanes dinamitando los enormes budas milenarios en la Ruta de la Seda o Cristina K derribando el monumento a Colón donado por la comunidad italiana por orden de Chávez, el gobierno destruye el monumento a Osvaldo Bayer en la Patagonia”, posteó en X el periodista Gabriel Levinas.

“El gobierno de @JMilei sigue firme en su línea rastrera: atacar a los que suponen que no se pueden defender. Jubilados, docentes, inmigrantes, desocupados, argentinos… Ahora, valentones, se atreven con un muerto que está más vivo que muchos de ellos. Salud, Osvaldo, y gracias!”, sostuvo el escritor Martín Caparrós.

“La destrucción del monumento a Osvaldo Bayer por parte del gobierno de Milei debe ser entendida bien ideológicamente: creen en el feudalismo, no en el capitalismo liberal. Para Milei la Patagonia no es Argentina y debe ser entregada, cometas mediantes, a usurpadores extranjeros”, interpretó el abogado Carlos Maslatón en X.



Muchos lectores compartieron portadas y archivos de los libros de Bayer. “Siempre del lado Bayer de la vida!! Nunca te vamos a olvidar. Cómo nos divertíamos en tu casa de Arcos, El Tugurio, cuánto aprendí de vos maestro querido. Qué hermosas charlas, Malbec de por medio. El honor de haber dado una charla juntos en la cárcel de Ushuaia sobre Simón, no me lo saca nadie. ¡Gracias por tanto, Osvaldo querido!”, escribió el historiador Felipe Pigna en su página de Facebook.



“Quizás esta imagen sea de las más atroces, violentas y simbólicas de la Argentina actual, comparable con la quema de libros durante la dictadura. La pala mecánica es de Vialidad Nacional; el hombre es Osvaldo Bayer. Lo hicieron el 25 de Marzo, el 24 no trabajaron”, ironizó el director teatral Juan Parodi. “Nunca tendrán el talento y las convicciones de Osvaldo Bayer”, posteó la escritora Laura Cukierman. Hoy, la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado de repudio por la destrucción del monumento.



El periodista Gabriel Michi escribió en su cuenta de X: “Hay que ser muy bestias, ignorantes e insensibles para destruir el monumento al inolvidable Osvaldo Bayer (autor de La Patagonia Rebelde) en Río Gallegos, Santa Cruz, como lo hizo hoy Vialidad Nacional. Expliquen la razón de semejante barbarie…”.



El escritor Marcelo Gioffré posteó: “Una sola vez en mi vida hablé con Bayer. Él vivía en Berlín por esa época. No me interesa su literatura pero era un tipo afable y culto. Dicho esto, lo que hizo el gobierno al romper esta escultura es de una miserabilidad infinita. Son animales”.



“El modo en que una máquina de Vialidad Nacional convierte en chatarra la imagen de Osvaldo Bayer (se trataba de una obra del escultor Miguel Jerónimo Villalba que había sido emplazada en el paraje de Aike Güer) es impresionante por su brutalidad y su primitivismo, pero también una ocasión para recordarnos la importancia de tener cerca el trabajo de Bayer cuando arrecia, otra vez, lo peor”, afirmó el filósofo Diego Tatián en su página de Facebook.

“¿Qué les hizo Osvaldo Bayer? Perseguido por la Triple A, exiliado, autor de la gran investigación sobre los fusilamientos en la Patagonia. La estupidez de este gobierno es infinita”, opinó el exministro de Cultura y editor Pablo Avelluto. Bayer fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 2010 y en 2017 fue distinguido por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares como “Amigo de las bibliotecas populares” en la Feria del Libro porteña.



“La torpeza de estos libertontos de destruir el monumento a Bayer solo hará que su figura se multiplique y que ahora muchos conozcan su obra. Pasó con Cometierra, pasó con la canción Secretos… La censura fue, es y será la mejor publicidad. Sigan así, bolsa de ignorantes”, expresó la periodista Sofía Caram. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Seccional Santa Cruz del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines repudiaron el derribo del monumento.



El escritor Jorge Fondebrider, en Instagram, reflexionó: “Como todo el mundo sabe, el compromiso de Bayer con la Patagonia y sus permanente denuncias de los abusos sufridos por los trabajadores de la región y de la masacre perpetrada por el ejército argentino al servicio de los intereses de los terratenientes, en épocas del democrático Hipólito Yrigoyen (de la UCR, a ver si me explico), tienen un alcance intolerable para los fascistas del pasado y del presente. Por eso la figura de Bayer, que nunca fue ni peronista ni kirchnerista, tiene un enorme valor simbólico. Hoy, estos descerebrados lo castigan con un acto de vandalismo al que reivindican como parte de la ‘batalla cultural’, término que difícilmente comprenden pero con el que se llenan la boca de baba”.

El diputado y economista José Luis Espert celebró la demolición de la obra en su cuenta en X. “Bayer se la pasó puteando al prócer de Julio A. Roca gracias al cual la Patagonia es argentina. Mirá cómo terminó el monumento a Osvaldito, volado de un plumazo de Santa Cruz. Todo vuelve. Extasis [sic]”, escribió.

