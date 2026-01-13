Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA: “No estoy imputado"

En medio de las denuncias por corrupción en la AFA, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió públicamente por primera vez al escándalo judicial que involucra a su gestión y afirmó que no enfrenta imputaciones formales. “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”, sostuvo.

Las acusaciones surgieron hacia finales de 2025 y apuntan a supuestas maniobras financieras y desvíos de fondos del organismo hacia sociedades vinculadas a personas cercanas a Tapia y a otros dirigentes de la AFA. Pese a ello, el titular de la entidad aseguró que atraviesa el momento con calma.

En declaraciones periodísticas realizadas durante su estadía en Mar del Plata, Tapia diferenció la cobertura mediática de la reacción social. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, expresó.

Según relató, la respuesta del público continúa siendo positiva en los lugares que visita. En ese sentido, vinculó las muestras de apoyo con el impacto del título mundial obtenido por la Selección en Qatar 2022, al que consideró un punto de inflexión en su relación con la gente.

Tapia también indicó que, si bien sigue de cerca la situación judicial y mediática relacionada con los contratos de la AFA, en su vida diaria “con lo otro no pasa nada”. Agregó que su mayor preocupación fue su familia, aunque remarcó que sus hijos “ya están grandes” y saben cómo afrontar el contexto.